Gatti, Carnevale ambrosiano e cinema: gli eventi del weekend a Milano

Un altro fine settimana è alle porte, insieme a tantissimi eventi di ogni tipo: dalla musica all’arte fino ai festeggiamenti per il Carnevale Ambrosiano! E ancora, incontri dedicati ai gatti, cinema e attività all’aria aperta. Insomma, un weekend in cui non si potrà sicuramente annoiare!

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana, sia live che in digitale, insieme alle news più importanti raccolte da Milano Weekend.

Il meteo del weekend a Milano sarà un vero anticipo di primavera, con temperature in rialzo e giornate di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Città dei Gatti 2021: il calendario del weekend dedicato ai felini

Dal 12 al 20 febbraio il Festival ScienzaInScena Atto Quadrato si trasforma e diventa ScienzaPerAria con incontri, racconti e spettacoli presentati in rete attraverso i canali social degli organizzatori. 9 giorni di iniziative in rete dedicati al racconto delle scienze, con ospiti d'eccezione, artisti e scienziati in dialogo tra loro e con il pubblico.

Programma:

– 18 febbraio : per tutta la giornata sarà possibile accedere al making of dello spettacolo di Andrea Brunello, ospite dell’edizione 2019 del Festival ScienzaInScena Atto √2, FLY ME TO THE MOON. Uno spettacolo sulla incredibile epopea delle avventure lunari degli anni ’60, culminate con i successi clamorosi delle Missioni Apollo.

– 19 febbraio : PIRAMIDI E STELLE: l’inventore dell’Archeoastronomia, Giulio Magli, regala al pubblico momenti preziosi del viaggio tra le Piramidi, ormai un ‘cult’ del Festival ScienzaInScena, con le testimonianze ‘dirette’ degli antichi abitanti di quei luoghi. Un intenso viaggio virtuale, un piccolo assaggio dell’immenso patrimonio che Giulio Magli ha raccolto nelle sue pubblicazioni nel corso degli anni.

– 20 febbraio : gran finale, con una vera e propria produzione teatrale realizzata in streaming grazie al sostegno di Regione Toscana e in coproduzione con una delle maggiori compagnie di teatrodanza italiane, Sosta Palmizi, con il patrocinio di IAU, Internation Astronomical Union, e INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica: BLACK BLACK SKY – performing universe, l’unica ‘jam session’ teatralscientifica dove astrofisica, danza e prosa si avvicendano raccontando con leggerezza e profondità l’universo, mandata in rete dal Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (AR). A partire dalla Luna di Galileo, le 4 lune di Giove, le prime scoperte di vulcani su altri pianeti a opera di una giovane precaria della Nasa, Linda Morabito, per proseguire con l’esplosione di scoperte degli ultimi vent’anni che hanno portato a identificare oltre 4 mila pianeti, gli attori, in una sorta di story telling alternato a racconti di fantascienza e poesie, colgono gli spunti forniti dai danzatori in un flusso continuo in cui ci si interroga, attraverso movimento, musica, parole, versi, sui grandi temi dell’Universo. I testi e le suggestioni scientifiche sono creazioni originali di Stefano Sandrelli, responsabile dell’Inaf e collaboratore dell’Agenzia Spaziale Europea.

di Milano. In programma e , in live streaming dal Teatro Dal Verme, dal sito dell’istituzione milanese. Quello di (che sostituisce il previsto direttore e pianista Louis Lortie) è un atteso ritorno sul podio dell’Istituzione concertistica milanese dopo il successo del gennaio 2020 e avverrà nel segno del repertorio musicale francese fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento con il Prélude à l’après-midi d’un faune (versione per orchestra da camera di Paolo Fradiani preparata nel 2014) di Claude Debussy (1862-1918), la Sinfonia n. 2 in La minore op. 55 di Camille Saint-Saëns (1835-1921) e la Sinfonietta di Francis Poulenc (1899-1963). Venerdì 19 febbraio alle ore 21 l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi accoglie il pianoforte di Alexandre Tharaud, che esegue, sotto la direzione del Direttore Musicale Claus Peter Flor, il Concerto in do minore per Pianoforte e Orchestra op.37 di Ludwig van Beethoven. Il concerto sarà disponibile sul nuovo portale streaming de laVerdi.

l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi accoglie il pianoforte di Alexandre Tharaud, che esegue, sotto la direzione del Direttore Musicale Claus Peter Flor, il Concerto in do minore per Pianoforte e Orchestra op.37 di Ludwig van Beethoven. Il concerto sarà disponibile sul nuovo portale streaming de laVerdi. Giovedì 18 febbraio alle 21 ultima serata per 1.61 GOlden sectiON , il progetto realizzato dall’agenzia londinese di management artistico Only Stage in collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi di Milano e Edizioni Musicali Curci e con il supporto dell’Arts Council Cultural Recovery Fund. La compositrice e pianista Delilah Gutman ha creato 61 brevi tracce musicali basate sul principio dell‘improvvisazione. Le 61 tracce sono state inviate a 61 danzatori provenienti da ogni parte del mondo che, seguendo alcune linee guida necessarie a rendere il progetto uniforme, danzano sul tema dell‘improvvisazione aurea, cioè perfetta, riprendendosi attraverso le telecamere dei propri smartphone. I 61 video vengono pubblicati uno al giorno e diffusi attraverso le piattaforme social (Youtube, Vimeo, Facebook e Instagram) delle tre organizzazioni Only Stage, Teatro degli Arcimboldi e Edizioni Curci.

, il progetto realizzato dall’agenzia londinese di management artistico Only Stage in collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi di Milano e Edizioni Musicali Curci e con il supporto dell’Arts Council Cultural Recovery Fund. La compositrice e pianista Delilah Gutman ha creato 61 brevi tracce musicali basate sul principio dell‘improvvisazione. Le 61 tracce sono state inviate a 61 danzatori provenienti da ogni parte del mondo che, seguendo alcune linee guida necessarie a rendere il progetto uniforme, danzano sul tema dell‘improvvisazione aurea, cioè perfetta, riprendendosi attraverso le telecamere dei propri smartphone. I 61 video vengono pubblicati uno al giorno e diffusi attraverso le piattaforme social (Youtube, Vimeo, Facebook e Instagram) delle tre organizzazioni Only Stage, Teatro degli Arcimboldi e Edizioni Curci. La seconda parte di Parade Électronique 2020 si svilupperà nel mese di febbraio con due appuntamenti online ispirati alla figura di Bruno Maderna e trasmessi in streaming sul canale Youtube di MMT Creative Lab. Il 19 e 20 febbraio alle 18:30 Maderna Moderno –Corvetto Barona, live di Walter Prati al violoncello elettrico e dj set di Kakofonico. Il 28 febbraio alle 18:30 sarà invece in diretta streaming dal Teatro dell’Arsenale Appunti di città, installazione performativa che unisce musica, teatro e arti visive.

Sabato è il Carnevale Ambrosiano! Gli eventi dedicati ai più piccoli

Sabato 20 febbraio alle 16 , sul portale streaming dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi arriva uno spettacolo dalla rassegna “Crescendo in Musica”: La Cenerentola. Sulle note della Suite dall’omonimo balletto di Prokof’ev, interpretate da laVerdi diretta da Andrea Barizza, uno spettacolo la cui regia e il cui testo sono firmati da Francesco Montemurro. Con Nicola Olivieri e Sandhya Nagaraja.

, sul portale streaming arriva uno spettacolo dalla rassegna “Crescendo in Musica”: La Cenerentola. Sulle note della Suite dall’omonimo balletto di Prokof’ev, interpretate da laVerdi diretta da Andrea Barizza, uno spettacolo la cui regia e il cui testo sono firmati da Francesco Montemurro. Con Nicola Olivieri e Sandhya Nagaraja. Il 23° Festival CinemAmbiente dal 29 gennaio al 15 aprile 2021 riprende l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest’anno con un’edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell’intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell’incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un’intera settimana.

