Fotografia, musica e gite fuoriporta: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di febbraio è anche il primo weekend in zona gialla per la Lombardia! Questo significa che sarà possibile fare gite fuori porta, passeggiare in montagna e visitare mostre e musei (anche se solo il venerdì). Tra nuove attività ed eventi online il weekend a Milano sarà come sempre ricchissimo.

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana dentro e fuori casa!

Il meteo del weekend a Milano sarà piuttosto triste, con piogge, nebbia e qualche rara schiarita. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Prosegue la programmazione dei Pomeriggi Musicali del Teatro Dal Verme di Milano. Giovedì 4 febbraio alle 20 e sabato 6 febbraio alle 17, con un programma dedicato all’Europa e alla sua secolare tradizione sinfonica. Il maestro Ryan McAdams presenterà Stravinskij, Dumbarton Oaks, Kodaly, Nyáry Este (Sera d’estate) e Mozart, Sinfonia n. 41 in do magg. K 551 “Jupiter”.

Fino al 18 febbraio ogni sera alle 21 andrà in onda 1.61 GOlden sectiON , il progetto realizzato dall'agenzia londinese di management artistico Only Stage in collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi di Milano e Edizioni Musicali Curci e con il supporto dell'Arts Council Cultural Recovery Fund. La compositrice e pianista Delilah Gutman ha creato 61 brevi tracce musicali basate sul principio dell'improvvisazione. Le 61 tracce sono state inviate a 61 danzatori provenienti da ogni parte del mondo che, seguendo alcune linee guida necessarie a rendere il progetto uniforme, danzano sul tema dell'improvvisazione aurea, cioè perfetta, riprendendosi attraverso le telecamere dei propri smartphone. I 61 video vengono pubblicati uno al giorno e diffusi attraverso le piattaforme social (Youtube, Vimeo, Facebook e Instagram) delle tre organizzazioni Only Stage, Teatro degli Arcimboldi e Edizioni Curci.

Venerdì 5 febbraio alle 21 l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi si ricongiunge al suo Direttore Musicale: Claus Peter Flor debutta sul nuovo portale streaming de laVerdi con la struggente Sinfonia n.6 in si minore op.74 "Patetica" di Petr Ilic Cajkovskij.

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli organizzati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Sabato 6 febbraio alle 15.30 si terrà “Alla scoperta del grande Organo del Duomo”, un percorso per conoscere il prezioso strumento musicale che dà voce al Duomo di Milano fin dalle origini: il Grande Organo, che dal 2019 è oggetto di un’importante campagna di restauro delle parti foniche, meccaniche e artistiche. Con le sue 15.800 canne è il più grande in Italia e secondo in Europa. Si potranno ascoltare brani eseguiti dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista del Duomo, che sarà con gli ospiti durante la visita e illustrerà i segreti e il funzionamento del gigante tecnologico. Costo: 5 € a connessione.

Proseguono fino al 28 febbraio 2021 gli eventi di Teatro Onlife che Fondazione Aida dedica a bambini e ragazzi. Domenica 31 gennaio sarà la volta di On, Off e il mistero della torta scomparsa, la prima di una serie di avventure che avranno come protagonisti On e Off, due simpatici folletti che per sfuggire dalla DAF, Disinfestazione Anti Folletti, si improvvisano detective. Riusciranno a trovare il ladro di torte e salvarsi? On, Off e il mistero della torta scomparsa andrà in scena alle ore 11.30, 17 e 18 . (massimo 30 accessi per rappresentazione). Prezzo per accesso : 7 euro. A ogni accesso possono prendere più persone.

Il 23° Festival CinemAmbiente dal 29 gennaio al 15 aprile 2021 riprende l'ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest'anno con un'edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell'intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall'intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell'incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un'intera settimana.

