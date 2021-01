Fiori, Beethoven e cinema d’autore: gli eventi del weekend a Milano

Un altro fine settimana si sta avvicinando insieme a tantissimi eventi digitali! Milano e la Lombardia sono in zona rossa, quindi il weekend sarà soprattutto casalingo, ma questo non significa che sarà noioso!

Come sempre il nostro #spiegoneweekend vi indica gli eventi migliori e le attività per godersi al meglio questo freddissimo fine settimana di gennaio.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano aiuterà a stare rintanati in casa grazie al vento freddo e alla pioggia. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Sabato 23 gennaio 2021 dalle 18.00 sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Roberto Franceschi Onlus un incontro coordinato da Benedetta Tobagi sul significato attuale del monumento a Franceschi, un maglio di acciaio alto sette metri collocato, su iniziativa del Movimento Studentesco, in via Bocconi a Milano sul luogo dell’uccisione del giovane studente della Bocconi, il 23 gennaio 1973. Il maglio fu scelto al termine di un lungo ed eccezionale processo di elaborazione collettiva da parte del mondo artistico milanese, in cui fu fondamentale il contributo di Enzo Mari. In questa occasione Patrizio Raso presenterà Dall’Ombra, il suo progetto di ricerca intorno al monumento a Roberto Franceschi. La testimonianza sulla genesi del monumento sarà fornita dallo scultore Paolo Gallerani, che con Mari fu nella commissione ristretta che portò a termine il progetto, e dallo storico Ezio Rovida, che partecipava al Comitato degli artisti in rappresentanza del Movimento Studentesco. Interverrà inoltre Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano che negli ultimi mesi ha dedicato a Mari una grande mostra retrospettiva. Cecilia Gnocchi e Ilaria Laise del collettivo RAM Restauro Arte Memoria racconteranno infine il loro impegno per restaurare le lapidi dei partigiani e difendere la memoria della città.

Venerdì 22 gennaio alle ore 21 l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi carica sul nuovo portale streaming (streaming.laverdi.org) il secondo concerto del 2021: il tedesco Michael Sanderling, alla testa dell'Orchestra di Largo Mahler, dirige la maestosa Sinfonia n.4 in fa minore op.36 di Petr Ilic Cajkovskij.

Fino al 18 febbraio ogni sera alle 21 andrà in onda 1.61 GOlden sectiON , il progetto realizzato dall'agenzia londinese di management artistico Only Stage in collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi di Milano e Edizioni Musicali Curci e con il supporto dell'Arts Council Cultural Recovery Fund. La compositrice e pianista Delilah Gutman ha creato 61 brevi tracce musicali basate sul principio dell'improvvisazione. Le 61 tracce sono state inviate a 61 danzatori provenienti da ogni parte del mondo che, seguendo alcune linee guida necessarie a rendere il progetto uniforme, danzano sul tema dell'improvvisazione aurea, cioè perfetta, riprendendosi attraverso le telecamere dei propri smartphone. I 61 video vengono pubblicati uno al giorno e diffusi attraverso le piattaforme social (Youtube, Vimeo, Facebook e Instagram) delle tre organizzazioni Only Stage, Teatro degli Arcimboldi e Edizioni Curci.

dedica loro una mostra nella sua sede Paderno Dugnano (in Via Erba, 2). Si tratta di una meravigliosa esposizione di numerose specie e varietà di bulbose. Durante la visita lo staff sarà felice di rispondere a tutte le domande relative a questi splendidi fiori dal profumo inconfondibile. Sarà possibile visitare la mostra gratuitamente . Sabato 23 gennaio alle ore 15.30 andrà in onda su Rai 2 la quarta puntata di Magazzini Musicali, il programma che racconta l’attualità musicale nell’integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale. Saranno ospiti in studio Ariete, Mr.Rain e Tiromancino che, oltre ad esibirsi dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizzerà settimanalmente il programma. Completerà la scaletta Gianna Nannini , con un intervento in collegamento e contenuti video esclusivi.

Arte e mostre: gli eventi streaming

L’Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali ambienti della chiesa, ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul sito dell’associazione Koinè.

Continuano gli appuntamenti del Mudec dedicati alle grandi fotografe internazionali. Sabato 23 gennaio Nicolas Ballario accompagnerà il pubblico alla scoperta di Imogen Cunningham, pioniera della fotografia nata a Portland nel 1883. A 18 anni compra la sua prima macchina fotografica e comincia a scattare. Si appassiona alla fotografia della natura: i suoi scatti ritraggono piante, paesaggi e fiori. Nel 1909 si trasferisce a Dresda per studiare chimica, è l’unica donna del suo corso. Pubblica uno studio dove viene descritta una tecnica per velocizzare la stampa: tutto quello che impara all’università lo utilizza per la fotografia. A Seattle apre un suo studio fotografico, in poco tempo diventa la fotografa delle grandi personalità della cultura di quel tempo. Il calendario completo di “10×10”.

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

Sabato 23 e domenica 24 gennaio alle ore 17 , Campsirago Residenza presenta la sua nuova produzione: Il Gatto con gli stivali , un racconto per il digitale immaginato e creato da Marco Ferro con tutti gli artisti della residenza. Il Gatto con gli stivali è un lavoro che nasce appositamente per il digitale. Attraverso la compresenza e l'interazione di linguaggi e tecniche differenti che derivano dal teatro di figura – il paper theatre, il teatro d'ombre,

la stop motion, il disegno animato, il pop-up theatre – il racconto prende vita all’interno della

cornice digitale grazie alla presenza di un attore che ne narra la storia in diretta, servendosi di

parole, immagini e filmati. Evento consigliato a partire dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria tramite form. Il costo del biglietto è 10 € a connessione .

Gastronomia digitale e non