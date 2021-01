Fotografia, passeggiate e musica classica: gli eventi del weekend a Milano

Il secondo weekend di gennaio è alle porte! Siamo in zona arancione, ma ancora per poco (si spera). Gli eventi virtuali sono tanti, il sole splenderà alto e potremo goderci Milano nei suoi luoghi più belli, dai parchi alle meraviglie delle chiese del centro. Possiamo essere per un giorno turisti della nostra città, ovviamente facendo sempre attenzione a rispettare le norme di sicurezza!

Come sempre il nostro #spiegoneweekend vi indica gli eventi migliori e le attività per godersi al meglio questo freddissimo fine settimana di gennaio.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, anche se gelido come si conviene. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Prosegue la programmazione festiva dei Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme. Giovedì 7 gennaio alle ore 20 si potrà seguire il concerto dello scorso 29 ottobre con il direttore e violinista Fabio Biondi impegnato musiche di Mozart e Beethoven, mentre sabato 9 gennaio alle ore 17 quello del 14 novembre con il direttore ospite principale Alessandro Cadario sul podio per Wagner e Beethoven.

Sabato 9 gennaio alle 15.30 gli ospiti della RSA Polo Geriatrico Riabilitativo 1 e 2 di Milano "Anni Azzurri" e i loro familiari potranno assistere, in diretta su YouTube, a "Vissi d'Arte", balletto per concerto della Compagnia Lost Movement, con la collaborazione di Antonella D'Amico, soprano del coro dell'Arena di Verona. Lo spettacolo prevede un ampio programma musicale: Un Bel dì vedremo, da Madama Butterfly di Giacomo Puccini; Il Trovatore di Giuseppe Verdi; Vissi d'Arte, vissi d'amore, da Tosca, Giacomo Puccini; Casta Diva, da Norma di Vincenzo Bellini; Ave Maria di Sergej Rachmaninov; Acque di Primavera di Sergej Rachmaninov.

Lipu Milano organizza un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell'ambito del progetto ChiAmaMilano. Il primo incontro sarà questo sabato alle ore 15: "Dal lupo al cane: cosa è cambiato? Le due specie a confronto". Relatrice: Martina Lazzaroni. L'evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook di Lipu Sezione Milano.

Torna a dirigere l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna Antonino Fogliani, protagonista del concerto che sarà trasmesso in streaming domenica 10 gennaio alle 17.30 sul canale YouTube del teatro. In questo appuntamento il maestro eseguirà la Sinfonia in re maggiore detta "di Bologna" di Gioachino Rossini. Accanto ad essa, un'altra sinfonia giovanile di Rossini in re maggiore nata due anni prima e intitolata Al Conventello, dal nome della località del ravennate nella quale era situata la villa della famiglia Triossi che Rossini frequentava. Terza e ultima pagina rossiniana proposta è la celebre Ouverture dalla Cenerentola, ossia La bontà in trionfo, opera scritta in sole tre settimane. Completa il programma la Sinfonia n. 88 in sol maggiore Hob. I:88 di Franz Joseph Haydn, considerato il padre di questo genere.

Il Teatro alla Scala riprende l'attività sinfonica, proponendo sabato alle 20 in diretta streaming sul sito e sui canali Facebook e YouTube del Teatro, il concerto dell'Orchestra della Scala, diretta dallo svizzero Lorenzo Viotti, appena nominato direttore dell'Opera di Amsterdam. In programma la Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Brahms e la Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Dvorak.

riprende l’attività sinfonica, proponendo in diretta streaming sul sito e sui canali Facebook e YouTube del Teatro, il concerto dell’Orchestra della Scala, diretta dallo svizzero Lorenzo Viotti, appena nominato direttore dell’Opera di Amsterdam. In programma la Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Brahms e la Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Dvorak.

Arte e mostre: gli eventi streaming

Le mostre che ci aspettano dal 15 gennaio 2021

Gallerie d’Italia riapre virtualmente con il tour della mostra su Tiepolo

L'Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali ambienti della chiesa, ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell'Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua e l'orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul sito dell'associazione Koinè.

Continuano gli appuntamenti del Mudec dedicati alle grandi fotografe internazionali. Sabato 9 gennaio alle 10 verrà trasmesso "Eve Arnold: la memoria dell'umanità". Il calendario completo di "10×10".

Sabato 10 gennaio riprendono le Storie Digitali del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Con #StorieInPodcast il curatore Luca Reduzzi guiderà il pubblico attraverso un inedito viaggio astronomico che parte dalle esposizioni del Museo per arrivare nelle profondità dell'Universo.

Cinema: eventi e film in streaming

Eventi gastronomici digitali e non

Sport e Benessere