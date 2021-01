Pensieri illuminati, musica e teatro: gli eventi del Capodanno a Milano

Finalmente è arrivato l’ultimo giorno di questo anno terribile, che abbiamo riassunto con le foto più significative sul nostro profilo Instagram. Il Capodanno a Milano sarà molto diverso dagli altri anni, ma questo non significa che il 2021 non sarà festeggiato a dovere! Gli eventi sono tanti e tutti diversi, quindi in alto i calici e festeggiamo l’arrivo del nuovo anno come abbiamo passato quello appena trascorso: in pigiama!

Milano Weekend approfitta del suo collaudato #spiegoneweekend per farvi tantissimi auguri di buon 2021 e regalarvi la selezione degli appuntamenti migliori per Capodanno!

Meteo del weekend

Il meteo del fine settimana milanese sarà caratterizzato da un’altra deliziosa perturbazione artica, con neve e gelo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Dalle 22.30 del 31 dicembre andrà in scena da Piazza del Duomo l’incredibile spettacolo di Pensieri Illuminati : arte, musica e teatro celebreranno la bellezza e il coraggio di Milano e dei suoi abitanti. Ognuno può partecipare con un pensiero o un’idea, che verrà proiettata sulla facciata del Duomo e del Museo del Novecento. Per saperne di più sull’evento e come partecipare.

sarà in diretta la notte del dal cortile della Piramide del Louvre con un grandioso concerto. . La Fondazione Teatro Donizetti con il Comune di Bergamo ha pensato di offrire a tutti la possibilità di trascorrere insieme il 31 dicembre e il 1° gennaio nel segno della musica del compositore bergamasco. Dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 20 del 1° gennaio , sulla Donizetti webTV sarà disponibile gratuitamente “Donizetti ON. Riaccendi le luci del teatro”, visita virtuale in tre parti del Teatro Donizetti restaurato, ideata da Francesco Venturi con la collaborazione di Francesco Micheli. Quindi alle ore 22 del 31 dicembre , sempre sulla webTV, sarà visibile gratuitamente – grazie alla collaborazione con l’etichetta Dynamic che ha realizzato il dvd in vendita da alcune settimane – la ripresa video dell’opera L’ange de Nisida di Gaetano Donizetti , titolo che fino a qualche anno fa che si credeva perduto e che nel 2019 è stato messo in scena da Francesco Micheli nel cantiere del teatro conquistando anche il Premio Abbiati dell’Associazione Nazionale Critici Musicali come miglior progetto speciale 2019.

Il 31 dicembre alle ore 22 il Centro Asteria di Milano trasmetterà in diretta streaming lo spettacolo Fuoco ai limoni! Rotta per il nuovo anno con gli Jaga Pirates: gli Jaga Pirates, giovani professionisti musicisti e attori, faranno viaggiare nell’aldilà le anime dei due grandi artisti, esplorando in modo originale e davvero divertente il teatro-canzone. Un omaggio dal sapore dantesco ai grandi Gaber e Jannacci che attraverseranno i gironi infernali di Dante a suon di musica in compagnia dei versi più poetici, arrabbiati e buffi delle loro eterne canzoni. Parte del ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Casa Jannacci, struttura del Municipio 5 di Milano attiva nell’accoglienza temporanea di persone in grave stato di bisogno, prive di alloggio e di mezzi economici. Il costo del biglietto è di 10 €, acquistabile sul sito di Centro Asteria.

Arte e mostre: gli eventi streaming

Le mostre che ci aspettano dal 15 gennaio 2021

L’Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali ambienti della chiesa, ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul sito dell’associazione Koinè.

Cinema: gli eventi streaming

Eventi gastronomici digitali e non

Sport e Benessere

Attività per bambini

La Veneranda Fabbrica del Duomo riprende per il mese di gennaio le sue attività didattiche a distanza per i più piccoli. Domenica 3 gennaio ore 15.30 si terrà “In viaggio con i Re Magi”. I Re Magi hanno bisogno di aiuto. Guidati dalla stella cometa hanno percorso molta strada, ma durante il viaggio hanno perso l’oro da donare a Gesù Bambino. I bambini scopriranno insieme i tesori della Cattedrale e conosceranno le tecniche artistiche per scovare metalli e pietre preziose nascosti tra le opere d’arte e aiutare i Re Magi a portare i lori doni a Betlemme. L’attività ha un costo di 5 € a connessione.

riprende per il mese di gennaio le sue attività didattiche a distanza per i più piccoli. Domenica 3 gennaio ore 15.30 si terrà “In viaggio con i Re Magi”. I Re Magi hanno bisogno di aiuto. Guidati dalla stella cometa hanno percorso molta strada, ma durante il viaggio hanno perso l’oro da donare a Gesù Bambino. I bambini scopriranno insieme i tesori della Cattedrale e conosceranno le tecniche artistiche per scovare metalli e pietre preziose nascosti tra le opere d’arte e aiutare i Re Magi a portare i lori doni a Betlemme. L’attività ha un costo di 5 € a connessione. L’Orchestra del Teatro alla Scala a gennaio regala 2 concerti dedicati alle fiabe musicali più amate, per bambini e non solo. Musiche di Mozart dirette da Eun Sun Kim e guida all’ascolto presentata da Nicola Savino con le voci recitanti di Gioele Dix e Angela Finocchiaro. Gli eventi potranno essere seguiti sui canali social del Teatro.

– 1° gennaio ore 11 – Il Carnevale degli Animali & Eine Kleine Nachtmusik

– 6 gennaio ore 11 – La storia di Babar & la Sinfonia n. 29