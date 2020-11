Bookcity, concerti e musei virtuali: gli eventi del weekend a Milano

Un’altra settimana è finita e ci avviciniamo sempre di più anche alla fine del 2020. Stare a casa non è facile, ma questa volta siamo più preparati ad affrontare la situazione, con attività online ed eventi virtuali che non fanno (quasi) rimpiangere le versioni live. A Milano arriva Bookcity, con tantissimi incontri e attività digitali per gli amanti della lettura, insieme ai nostri consigli per “leggere” la città. Armati di libri, film e ricette di cucina possiamo farcela.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per far durare questo periodo il minor tempo possibile, seguendo le linee guida e tutelando la nostra salute. Noi di Milano Weekend continueremo a segnalarvi eventi e attività online, oltre alle ultime news e agli angoli più belli da visitare all’interno del comune di Milano. Tutto questo sempre nel nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà grigio e freddo, che più autunnale non si può. Stare in casa non è mai stato così facile. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Fino a domenica 15 novembre i libri invaderanno internet con Bookcity , l’evento che racconta l’editoria e il mondo della letteratura. Incontri, presentazioni, interviste e letture si alterneranno durante tutti i giorni del festival, disponibile in streaming sul sito dell’evento e sui social. Il programma e gli appuntamenti da non perdere.

, a partire dalle 19.00, in live streaming dalla Terrazza Martini di Milano, il secondo appuntamento di , che vedrà protagonista , in diretta sui suoi canali social e di Martini. Conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme ad Achille Lauro, Edoardo Manozzi, classe ’88, chitarrista, produttore e dj, ha deciso di seguire la propria strada, pubblicando da poco il suo primo singolo da solista, “I want more”. I Pomeriggi Musicali del Teatro dal Verme proseguono sabato 14 novembre alle ore 17 , con il ritorno dopo alcuni mesi del direttore principale ospite Alessandro Cadario. In programma il Siegfried-Idyll di Richard Wagner e la Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven. Se la pagina del grande riformatore del teatro musicale europeo – omaggio amorevole alla moglie Cosima per il suo compleanno del 1870 – ha un carattere riservato e intimo, la sinfonia beethoveniana del 1812 è brillante e scherzosa ed emana nella sua inusuale brevità una serenità e una voglia di vivere che si spera possa accompagnare l’ascolto anche da casa, in un nuovo momento difficile come quello che si sta attraversando; ad accomunare le due partiture un senso di soave lievità dovuto anche all’estrema raffinatezza con la quale i due compositori trattano l’armonia, riempiendo di tenui sfumature le loro creazioni. Il concerto potrà essere visto in streaming sul sito ufficiale del Teatro dal Verme.

Cinema direttamente in casa: gli eventi streaming

Tutte le novità in streaming a novembre su Netflix, Prime Video e Disney+

A partire da domenica 8 novembre MioCinema realizzerà una rassegna dedicata totalmente online. Dal 14 novembre sarà disponibile il docufilm I am Greta , distribuito da Koch Media. Presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, il documentario è diretto dal regista svedese Nathan Grossman che, dopo esserle stato accanto in ogni sua attività per più di un anno, racconta la storia e le emozioni dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg.

Eventi gastronomici digitali

Sport e Benessere

Attività per bambini online

Sabato 14 novembre alle 15:30 la scuola Kids&Us di Galleria Buenos Aires di Milano organizza il corso online Little Chef. Un laboratorio in inglese che permette anche di far interiorizzare ai bambini il vocabolario e le espressioni legate alla cucina, vivendo l’esperienza in modo divertente e in famiglia. I piccoli prepareranno un dolce sotto la guida dei genitori e dagli insegnanti della scuola. Per partecipare occorrerà registrarsi al seguente form. Una volta compilato verrà inviato il codice zoom per partecipare e l’elenco degli ingredienti necessari per la ricetta.