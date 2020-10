L’ultimo weekend di ottobre è arrivato, insieme a una delle ricorrenze più amate: Halloween! Anche se non si potranno fare grandi festeggiamenti la sera del 31 ottobre, sono molti gli eventi e le attività per celebrare degnamente la Notte delle Streghe. Ma questo weekend non sarà solo Halloween: dai festival online di cinema fino alle gite fuori porta e all’attesissimo Lucca Changes ci saranno attività di tutti i tipi, sia live che digitali.

Per non perdersi nel marasma di appuntamenti dentro e fuori la “circonvalla” il nostro #spiegoneweekend torna come ogni settimana a suggerirvi news, eventi e attività per godersi il weekend milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà strepitoso. Giornate soleggiate e limpide; non una nuvola rovinerà l’ultimo fine settimana di ottobre. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

I migliori film in streaming per festeggiare la notte di Halloween

Dal 29 ottobre al 1° novembre il famosissimo Lucca Comics trasloca online e diventa Lucca Changes , mantenendo eventi, incontri con i fumettisti e tutte le storiche attività della più grande fiera del mondo geek in Italia.

Sabato 31 ottobre #iorestoinSALA , il circuito nazionale di sale cinematografiche di qualità, che raggruppa ora più di 40 cinema del territorio italiano, sarà operativo online, con un ricco calendario di prime visioni, anteprime, eventi, live streaming e incontri digitali con i filmmaker, per non privare il nostro Paese del proprio immaginario collettivo e della possibilità di varcare i confini del quotidiano.

Piccolo Grande Cinema, il festival delle nuove generazioni organizzato da Cineteca Milano arriva online dal 1° all'8 novembre con un'edizione dedicata a CineGiochi e VideoMondi. Grandi protagonisti del Festival saranno i migliori film internazionali per bambini e ragazzi, le opere prime e seconde di registi italiani ed europei rivolte a un pubblico adulto e un'ampia sezione dedicata ai videogames.

Eventi gastronomici

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Attività per bambini

Il Museo PIME invita al “Festival dei fantasmi”; sabato 31 ottobre dalle ore 16,30 alle 18. Per bambini dai 6 agli 11 anni anche accompagnati. Nella tradizione cinese, il settimo mese del calendario lunisolare (un calendario lunare, in cui la durata media dell’anno lunare è uguale a un anno solare) è il momento in cui gli spiriti dei defunti sono liberi di vagare sulla terra. È il mese, dei fantasmi un’importante festività da passare in famiglia. Costo per bambini: € 3 + € 5 per le attività. Accompagnatori: € 3

Gite fuori porta