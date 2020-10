Wine Week, design e gite fuoriporta: gli eventi del weekend di Milano

Un’altra settimana volge al termine e un nuovo weekend ci aspetta, con eventi e manifestazioni in tutta la città! Dai mercatini dell’antiquariato fino alle attività per i più piccoli, a Milano non ci si annoia nemmeno in pieno autunno.

Continuano le milanesissime settimane a tema, che recuperano le edizioni perse durante il lockdown. Ultimi giorni per il Fuorisalone, che “arreda” Milano con le più recenti proposte di design, mentre continua la Wine Week, dedicata agli amanti del buon vino. Il nostro #spiegoneweekend torna ogni Week per suggerirvi news, eventi e attività per il fine settimana milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà decisamente autunnale, con un timido sole a fare capolino tra le nuvole e il vento freddo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello.

News della settimana

Continua la programmazione di Ride Milano, tra mostre, food truck e Dj Set

Fino al 15 novembre Milano ospiterà la 15esima edizione Photofestival, l'evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d'autore in tutta la Lombardia.

Domenica 11 Ottobre dalle 9 alle 17 sotto i portici meridionali di piazza Duomo torna l'appuntamento con Vecchi libri in piazza, il mercato del libro d'antiquariato dove trovare edizioni rare e volumi antichi di ogni tipo.

Venerdì 9 ottobre alle 21 presso il Teatro della Memoria di via Cucchiari 4, Renato Converso, il creatore del tempio del cabaret "LA CORTE DEI MIRACOLI" di porta Genova, nel cuore di Milano, porta in scena per la prima volta con Brevi storie a Colori; due mini storie inedite tutte da ridere sdrammatizzando la paura della morte ed il periodo drammaticamente grottesco in cui viviamo.

Domenica 11 ottobre a VILLA LINTERNO del PETRARCA (Via F.lli Zoia, 194) si svolgerà una giornata dedicata al Medioevo e alla figura di Francesco Petrarca, che per lungo tempo visse a Milano.

A partire dalle 10.30: STORYTELLING TOUR (della durata di 1 ora) che si susseguono a intervalli regolari per tutta la giornata; una visita guidata teatralizzata che vi porterà sui passi del grande poeta italiano. Durante l’arco della giornata fino a sera sarà possibile assaggiare specialità medievali e scoprire l’artigianato dei creativi presenti. Saranno inoltre attivi gratuitamente per tutta la giornata laboratori e attivita’ per bambini a tema nell’aia della cascina.

A conclusione della giornata ci sarà la possibilità di assistere ad uno SPETTACOLO tra SCHERMA MEDIEVALE e TEATRO (inizio ore 19,00).

Prenotazione obbligatoria inviando una email a Inviando una email a prolocotrezzano@gmail.com indicando nome e numero dei partecipanti e lo scaglione orario di arrivo (ogni ora dalle 10.30 fino alle 17.30).

Domenica 11 ottobre alle 15.30 si svolgerà l’evento dedicati ai più piccoli “Su e giù per il Duomo”, organizzato dai Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Quando è iniziata la costruzione del Duomo di Milano? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d’arte che esso custodisce? Lo scoprirete tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro. Prezzo riservato alle famiglie: 1 adulto + 1 bambino € 32,00 (possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli al costo di € 13,00 a persona).

Gite fuori porta