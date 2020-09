Festival, arte e attività inclusive: gli eventi del weekend a Milano

Anche questa settimana sta giungendo al termine, portandoci finalmente al tanto desiderato weekend. L’estate sta finendo, cantavano i Righeira, ma Milano non lo sa e continua a proporre grandi eventi all’aperto, dj set e iniziative di ogni tipo. Dal teatro diffuso del NoLo Fringe Festival alle attività del Tecla Rhythm Art, in cui si fondono jazz e cucina fino ai temi più impegnati del Photofestival 2020.

Non mancano le milanesissime settimane a tema, che recuperano le edizioni perse durante il lockdown. Ultimi giorni per la Art Week, mentre scalpita per entrare in pista la Fashion Week, i 5 giorni più “in” di Milano. Il nostro #spiegoneweekend torna ogni Week per suggerirvi news, eventi e attività per il fine settimana milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà variabile, con qualche nuvola innocua e temperature estive. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello o la crema solare.

News della settimana

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano

Continua la programmazione di Ride Milano , tra mostre, food truck e Dj Set

Fino al 13 settembre, serate musicali, teatro, rassegne cinematografiche, slam poetry, lente pedalate lungo i Navigli, workshop creativi e degustazioni, con importanti collaborazioni insieme a realtà culturali e artistiche della città, da Il Cinemino al Piccolo Teatro. Il programma dettagliato. Gli appuntamenti del weekend alla Biblioteca degli Alberi sono dedicati a Beethoven, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita. Il programma:

Sabato 12 settembre: Sinfonia in colori per individuare le emozioni suscitate dalla musica e lavorare a una loro trasposizione grafica. Oggetto del laboratorio anche il tatto, indispensabile per interagire con le qualità dei diversi materiali presenti nell’ambiente che ci circonda. Attività a cura di Sara Dho.

l’iniziativa in cui la buona musica si fonde con la buona cucina a due passi dal Duomo. Questo weekend si conclude Art Week , la rassegna che porta l’arte contemporanea per le strade di Milano. Performance, mostre e workshop a tema animeranno la città fino a domenica 13 settembre. Il programma e le sedi museali aderenti

, la rassegna che porta l’arte contemporanea per le strade di Milano. Performance, mostre e workshop a tema animeranno la città fino a domenica 13 settembre. Il programma e le sedi museali aderenti Dal 7 settembre al 15 novembre Milano ospiterà la 15esima edizione Photofestival , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia.

Milano ospiterà la 15esima edizione , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia. Martedì 8 settembre è cominciato il NoLo Fringe Festival , l’appuntamento che tinge di fucsia il quartiere a Nord di Loreto. Teatro, eventi culturali e attività creative animeranno il quartiere fino a domenica.

è cominciato il , l’appuntamento che tinge di fucsia il quartiere a Nord di Loreto. Teatro, eventi culturali e attività creative animeranno il quartiere fino a domenica. Venerdì 11 settembre, al Piccolo Teatro Grassi di Milano (ore 20.30) prenderà il via la XX edizione di Tramedautore – Festival Internazionale delle Drammaturgie, realizzato da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e con mare culturale urbano. Tramedautore dà inizio ai festeggiamenti per i suoi primi vent’anni rendendo omaggio ad Antonio Tarantino, drammaturgo molto apprezzato, scomparso lo scorso aprile. Lo fa proponendo in prima regionale uno dei suoi testi più potenti e misteriosi, “Stranieri”, che Gianluca Merolli dirige e interpreta affiancato sul palco da Francesco Biscione e Paola Sambo.

Musica e concerti

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Ultima settimana di apertura per la Sala delle Asse di Leonardo: come visitare il capolavoro del Castello Sforzesco

per la Sala delle Asse di Leonardo: come visitare il capolavoro del Castello Sforzesco Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

All’ Hotel Milano Castello va in scena la mostra dell’artista Romano Rui , grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

Attività per bambini

Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Pertini di Cesano Boscone si terrà la Festa dello Sport. Il programma degli eventi inizierà sabato, dalle ore 15 alle 19, per poi seguire tutta la giornata di domenica (10-12.30/ 15 – 19). “La festa dello sport – ha dichiarato il vicesindaco Salvatore Gattuso – quest’anno, più che mai, avrà una valenza simbolica e di buon auspicio per la prossima stagione sportiva. I partecipanti potranno cimentarsi nelle innumerevoli attività sportive proposte, nel rispetto delle norme precauzionali anti-diffusione del Covid-19. Tra gli eventi, anche un momento dedicato ai piccoli vincitori del concorso a premi “#Io faccio sport a casa” indetto lo scorso maggio dal Comune e rivolto ai bambini cesanesi dai 6 ai 10 anni. Un modo originale, questo, voluto dall’amministrazione, per distrarre i più piccoli dai difficili mesi in casa per il lock-down, e soprattutto, per ricordare l’importanza di fare sempre movimento”.

Gite fuori porta