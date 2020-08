Musica classica, elettronica e festa della birra: cosa fare a Milano dal 21 al 23 agosto

Il weekend è alle porte, con iniziative e attività tutte da scoprire. Si va dalla Festa dei Microbirrifici alla musica classica di Ensemble Mozart, e si chiude domenica con i Mefisto Brass al Castello Sforzesco. Chi ha deciso di restare in città e partirà per settembre non deve farsi prendere dallo sconforto: anzi, può scoprire che Milano d’estate è tutt’altro che noiosa!

Il nostro #spiegoneweekend resta per farvi compagnia, con suggerimenti per il fine settimana cittadino e le fughe fuoriporta, magari verso qualche spiaggia nascosta o la cima di una montagna. Un elenco di attività imperdibili fra cinema, cinema all’aperto, mostre e tantissime altre notizie interessanti.

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà abbastanza caldo, con temperature in aumento fino a 34 gradi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello o la crema solare. Possibili temporali rinfrescanti da domenica con temperature che calano sotto i 30°.

Notizie utili

ATS Milano: com’è la situazione?

Situazione non facile per l’ATS di Milano con i vacanzieri al ritorno dall’estero (Malta, Croazia, Spagna e Cipro). La richiesta di tamponi è andata oltre le 8.000 persone. A fronte di un andamento di 2.000/3.000 tamponi al giorno. La regione Lombardia comunica che gli sforzi si stanno facendo, ma che pure gli operatori devono riposare. I tamponi per ora vengono eseguiti dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano all’aperto

L’accesso alle terrazze è in ascensore, discesa con le scale. Visite guidate con Accesso Prioritario.

Durata del tour: 60 minuti

Costo biglietto: 19 €

Ridotto: 11 € (tariffa riservata ai possessori della carta MasterCard Membri del programma Priceless)

Musica e concerti

Costo: 5 € con prevendita online sul sito della biglietteria online.

Costo ridotto di 2.50 per chi arriva in bicicletta (con prevendita online) o via mail a biglietteria@aragorn.it

Nel programma dell’estate sforzesca tornano live a Milano i Mefisto Brass. L’occasione sarà ghiotta per presentare il primo EP ufficiale del gruppo. Si tratta di musicisti che suonano con strumenti a fiato e a percussione per riprodurre il sound della musica elettronica americana.

Costo: 10 €

Altre informazioni a labarcateatromusica@gmail.com o su Facebook

Eventi gastronomici

Domenica si comincia alle 18.00. Altre informazioni sul sito ufficiale del parco.

Parco Tittoni a Desio in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2, 20832 Desio MB.

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Riapre la Sala delle Asse di Leonardo: come visitare il capolavoro del Castello Sforzesco

Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

Riapre all’Hotel Milano Castello la mostra dell’artista Romano Rui, grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

Attività per bambini

Gite fuori porta

Fino al 23 agosto a Varedo (MB) prosegue la festa della birra. O meglio dei microbirrifici: 10 nuove linee artigianali alla spina e 4 birrifici regionali (Birrificio Valtellinese, Birrificio Legnone, Dulac, 1212 birra artigianale di Aprica). Occasione di assaggiare gustose birre e gli assaggi gastronomici dello Spazio Ristorante estivo.

L’ingresso è libero.

Villa Bagatti Valsecchi – A cielo aperto – Varedo.

Maggiori informazioni al numero: +39 329 4083633.

Venerdì 21 agosto dalle 20.00.

Sempre al Parco Tittoni domenica 23 agosto sarà la volta delle notti estive del Raduno dei Chitarristi da Spiaggia. Suonatori amatoriali si ritroveranno per esprimere tutte le loro musiche.

Live dalle 21 circa e info sul sito ufficiale del Parco Tittoni.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2, 20832 Desio MB.