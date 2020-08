Ciclismo, teatro e gite fuoriporta: gli eventi del weekend dal 7 al 9 agosto

Il weekend è alle porte, con iniziative e attività tutte da scoprire. Si va dagli spettacoli di Zelig al Castello Sforzesco alla storica corsa ciclistica della Milano – Sanremo fino alle numerose iniziative di Aria di Cultura. Chi resta in città non è stato abbandonato: anzi, può scoprire che Milano d’estate è tutt’altro che noiosa!

Il nostro #spiegoneweekend resta per farvi compagnia, con suggerimenti per il fine settimana cittadino e le fughe fuoriporta, magari verso qualche spiaggia nascosta o la cima di una montagna.

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà soleggiato, con temperature in aumento fino a 33 gradi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello o la crema solare.

Notizie utili

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano all’aperto

Musica e concerti

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Riapre la Sala delle Asse di Leonardo: come visitare il capolavoro del Castello Sforzesco

Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

al arriva la mostra interattiva Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano. adulti: 6€ studenti e over 65: 5€ da 4 a 12 anni: 5€ sotto i 4 anni: gratuito Riapre Galleria 92, il museo che racconta la storia della Galleria Vittorio Emanuele II

Riapre all’Hotel Milano Castello la mostra dell’artista Romano Rui, grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

Attività per bambini

Gite fuori porta