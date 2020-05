Lentamente stiamo tornando alla normalità: hanno riaperto parchi, ristoranti e bar.

Sono tornati i parrucchieri (per fortuna) e presto riapriranno anche musei, teatri e cinema.

Purtroppo, almeno per quest’anno, non torneranno i concerti.

Per evitare di vedere chiudere tutto di nuovo, è indispensabile però indossare le mascherine e mantenere le distanze.

Anche noi di Milano Weekend torniamo alle vecchie abitudini, con il nostro classico #spiegoneweekend. Torniamo a raccontarvi le bellezze della città e le news della settimana.

Gli eventi resteranno ancora in streaming, con piccole incursioni nella vita “reale” come i pianoforti itineranti di Piano City.

News e info aggiornate

Attività e dirette streaming per il weekend