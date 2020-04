Eventi online e 75 anni dalla Liberazione: torna #spiegonehome

Ci stiamo avvicinando alla tanto agognata “fase 2”, durante la quale si potrà gradualmente tornare alla normalità, con riaperture e proposte per la ripartenza.

Questo sabato ricorrono inoltre i 75 anni della Liberazione dal nazifascismo. Abbiamo raccolto moltissime iniziative per celebrare questa importante ricorrenza anche da casa, attraverso cinema, flash mob ed eventi dedicati.

Noi di Milano Weekend abbiamo deciso di sostituire il nostro classico #spiegoneweekend con lo #spiegonehome, con news, suggerimenti e idee per vivere questo momento con consapevolezza, ma approfittando del tempo a disposizione per riprendere in mano un vecchio hobby, seguire un corso o recuperare quella serie TV che non abbiamo mai avuto il tempo di finire.

News e info aggiornate

Attività, dirette streaming e iniziative per il weekend a casa

75 anni dalla Liberazione: le iniziative online

Le celebrazioni per il 25 aprile quest’anno si terranno in forma virtuale, a partire dalle 14.30 sulla pagina Facebook ufficiale, aprendo la diretta con l’Inno di Mameli eseguito da Tosca, per proseguire con interventi di membri dell’Anpi e della staffetta partigiana Maria Lisa Cinciari Rodano. Alle 15 l’Anpi ha invitato gli italiani a uscire sui balconi per cantare Bella Ciao , canto di libertà simbolo della Resistenza.

aprile quest’anno si terranno in forma virtuale, sulla pagina Facebook ufficiale, aprendo la diretta con l’Inno di Mameli eseguito da Tosca, per proseguire con interventi di membri dell’Anpi e della staffetta partigiana Maria Lisa Cinciari Rodano. Alle 15 l’Anpi ha invitato gli italiani a uscire sui balconi per , canto di libertà simbolo della Resistenza. Alle 12 di sabato saranno trasmesse via streaming anche le cerimonie ufficiali di commemorazione da parte delle istituzioni, concesse in via straordinaria.

da parte delle istituzioni, concesse in via straordinaria. Cineteca Milano dedica una programmazione speciale alla ricorrenza del 25 aprile, con film e video d’epoca, tra cui delle rarissime immagini della liberazione di Milano.

dedica una programmazione speciale alla ricorrenza del 25 aprile, con film e video d’epoca, tra cui delle rarissime immagini della liberazione di Milano. Cinevan ha lanciato la proposta #panoramidilibertà: il 25 aprile a partire dalle 21.30 i cittadini sono invitati a proiettare sui muri delle case di fronte a loro immagini o fotografie che celebrino la Liberazione.

Per chi non avesse un proiettore niente paura: si potrà partecipare attraverso i social, pubblicando immagini significative del proprio concetto di libertà.

ha lanciato la proposta #panoramidilibertà: il 25 aprile i cittadini sono invitati a proiettare sui muri delle case di fronte a loro immagini o fotografie che celebrino la Liberazione. Per chi non avesse un proiettore niente paura: si potrà partecipare attraverso i social, pubblicando immagini significative del proprio concetto di libertà. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli parteciperà alla giornata di commemorazione attraverso video e letture pubblicate sui loro canali social, con riflessioni anche sulla ripartenza dopo l’epidemia.

parteciperà alla giornata di commemorazione attraverso video e letture pubblicate sui loro canali social, con riflessioni anche sulla ripartenza dopo l’epidemia. Sky Arte , reso disponibile gratuitamente via streaming, omaggia la Resistenza alle 21.15 con il documentario “Partigiane 2.0 La libertà ha sempre vent’anni”, in cui si analizza la figura della donna nelle fila partigiane.

, reso disponibile gratuitamente via streaming, omaggia la Resistenza alle 21.15 con il documentario “Partigiane 2.0 La libertà ha sempre vent’anni”, in cui si analizza la figura della donna nelle fila partigiane. La rete “Partigiani in ogni quartiere” ha organizzato un palco virtuale per celebrare il 25 aprile con musicisti e persone che lottano contro l’antifascismo.

A partire dalle 18.30 di sabato, sul sito ufficiale della rete e sulle sue pagine social, si alterneranno in diretta interventi, letture e musica sul tema della Resistenza. Tra gli altri saranno presenti Vinicio Capossela, Modena City Ramblers, Bandabardò, Roy Paci e Fiorella Mannoia.