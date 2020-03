Milano sta vivendo un periodo molto duro, ma saprà dimostrare la forza che da sempre la contraddistingue rialzandosi più energica di prima!

Nel nostro #spiegoneweekend abbiamo raccolto tutti gli spunti per vivere al meglio questa situazione, con info e aggiornamenti sulla situazione in corso.

Highlights

Cosa fare quando tutto tace sul fronte eventi? Reagire!

Rimanere in casa può essere fonte inesauribile di stimoli creativi, se si hanno i mezzi giusti e qualche spunto.

Eventi per bambini a Milano

Le scuole sono chiuse, ma non il divertimento e l’apprendimento!

Eventi gastronomici

Milano continua a cucinare anche da casa. Se questi giorni porteranno qualcosa di positivo nelle nostre vite sarà sicuramente l’attenzione verso la cucina.

Lavorando in ufficio spesso si pranza in fretta, con la tipica “schiscetta” portata da casa, non sempre particolarmente creativa o invitante.

Leggi i nostri consigli per vivere il meglio della gastronomia anche a casa!

Milano Keeps on Cooking

Si tratta di un format nato per portare la grande cucina nelle case, anche con i ristoranti chiusi.

Oltre 40 cuochi, pizzaioli e pasticceri si cimenteranno in video-ricette sottotitolate in inglese, mostrando le fasi delle diverse preparazioni e dando preziosi consigli. Il tutto in diretta streaming dalla pagina Instagram del progetto Milano Keeps On Cooking.

I grembiuli che potrete vedere indossati nei video sono in vendita, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale Sacco di Milano.

Concerti & Nightlife

Tutti gli eventi musicali e le serate in discoteca sono sospese fino al 3 aprile (nel nostro articolo tutte le novità sulla situazione dei bar milanesi).

Leggi i nostri spiegoni per non perderti nessun evento appena si tornerà a riempire la pista!

Spettacoli teatrali

Nel nostro #spiegoneteatro trovate tutti gli spettacoli del 2020, in modo da essere pronti appena il sipario si alzerà di nuovo!

Molti teatri hanno inoltre organizzato spettacoli visibili in streaming tramite Facebook, Instagram o YouTube, per portare ovunque l’emozione del palcoscenico. Scopri di più nel nostro articolo.

Sport e Benessere

Per non rimanere chiusi tra quattro mura non c’è niente di meglio che un po’ di sano sport!

Anche con le palestre chiuse ci si può tenere in forma; qui i nostri suggerimenti.

Mostre a Milano

I musei dopo aver riaperto per pochi giorni hanno di nuovo chiuso i battenti. I giorni di chiusura serviranno per la riorganizzazione delle sale e l’allestimento di nuove mostre in programma.

Notizie utili

