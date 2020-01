Arriva un nuovo weekend a Milano, avete già deciso come trascorrerlo?

Se amate i festeggiamenti potete sicuramente unirvi a quelli per il Capodanno cinese 2020: il 25 gennaio si entra nell’anno del Topo, primo segno dello zodiaco cinese. Sono tante le iniziative che si svolgono, sopratutto nel quartiere Sarpi

Gli appassionati di musica poi non possono perdersi i concerti – tra gli altri – di due grandi della musica italiana. Età molto differenti, ma anche la stessa intensità e il medesimo desiderio di far emozionare il pubblico: al Blue Note il 24 e il 25 gennaio ci sarà Fabio Concato, uno dei pochi cantanti italiani che ha una “stretta familiarità” con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, che proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto; al Fabrique doppio appuntamento con il rapper Rkomi che porta in giro per l’Italia il suo ultimo album Dove Gli Occhi Non Arrivano.

È invece un tributo sinfonico quello che laVerdi dedica ai Pink Floyd all’Auditorium di Milano. In programma domenica 26 gennaio alle ore 20.30 alcuni dei più grandi successi della band formata da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason tra cui l’intero album The Dark Side of The Moon del 1973. Restando a cavallo tra teatro e musica ecco spuntare Joe Bastianich, uno degli chef più famosi al mondo anche grazie al programma televisivo Masterchef. Il cuoco salirà sul palco dell’EcoTeatro con le sue New York Stories, uno show di musica e parole che accompagna l’uscita del suo primo album Aka Joe: appuntamento per sabato 25 gennaio.

Sabato e domenica sarà poi possibile assistere a una tradizione meneghina, quella del Cimento dei Navigli. La Canottieri San Cristoforo organizza un primo tuffo in notturna in una delle giornate più gelide dell’anno, sabato 25 gennaio 2020 a mezzanotte, mentre domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.00 cinquanta ardimentosi nuotatori pronti a gettarsi nelle acque con tanto di cuffia e costume d’epoca.

Alla Biblioteca degli Alberi infine si svolge una domenica di Giornata della Memoria: la Fondazione Riccardo Catella, organizza un laboratorio a tema per bambini e una passeggiata alla scoperta dell’architettura nascosta degli alberi.

E per i nostri lettori single segnaliamo lo Smell Date organizzato da Meetic, il servizio di incontri che ha già fatto incontrare più di un milione di coppie. Un nuovo evento esperienziale a Milano, con il naso Angelo Orazio Pregoni, profumiere, scrittore e performer. Appuntamento per giovedì 23 gennaio presso Odriuesque, casa del mastro profumiere e atelier dello scultore Marco Ventura, in via Andrea Solari 26. Tutti gli ospiti verranno accompagnati in un viaggio dei sensi, sorseggiando deliziosi cocktails e gustando ottimi cibi. La serata avrà inizio alle 20.30 con un’introduzione sul valore antropologico del profumo, a cui seguirà il racconto del percorso di creazione d un’essenza. Dopo una breve chiacchierata, a ogni single sarà associata una fragranza che permetterà a tutti i partecipanti di conoscersi attraverso un nuovo senso e dare inizio a qualcosa di vero! L’evento è gratuito su iscrizione.

Eventi nel weekend

Come scoprire tutti gli eventi in programma nel fine settimana? Non c’è che un modo: consultare il nostro #spiegoneweekend, con i consigli su cosa fare a Milano e sugli eventi previsti questa settimana tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio 2020.

E non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti, fiere, eventi per bambini durante tutta la settimana vi basta consultare la nostra AGENDA EVENTI.

