Team building: le aziende di Milano alla scoperta dell’escape room

Gli addetti alle risorse umane che sono alla ricerca di un’esperienza originale e costruttiva per aiutare il team di lavoro a migliorare l’affiatamento e ad affinare le capacità di problem solving, da oggi hanno una soluzione in più: l’escape room di Milano è l’idea giusta per fare un’attività di gruppo produttiva e divertente al tempo stesso.

Nelle escape room di Trap (in via Ressi e via Rancati, rispettivamente in zona metro Sondrio e Turro) il gruppo di colleghi può vivere un’esperienza unica, immergendosi in un’avventura sfidante. I partecipanti vengono chiusi in una stanza a tema, con una sceneggiatura e una trama ben delineata. L’obiettivo è cercare le informazioni per risolvere gli enigmi e trovare il modo di uscire dalla stanza entro 1 ora. Per farcela, i giocatori devono collaborare attivamente.

L’escape room è più di un semplice gioco: i partecipanti, infatti, possono affinare soft skills essenziali nella vita lavorativa di tutti i giorni. L’escape room richiede cooperazione, organizzazione, ascolto, comunicazione, problem solving e gestione del tempo e dello stress. Oltre, ovviamente, all’abilità di osservazione e di deduzione logica.

Per uscire vincitori dall’escape room, come nel lavoro di tutti i giorni, è necessario un metodo di gruppo. Una buona strategia si articola solitamente in tre fasi: determinazione degli obiettivi, confronto sui problemi da risolvere ed elaborazione delle soluzioni più efficaci.

Dall’avventura allo Sci-Fi: le stanze

Trap Milano propone cinque differenti stanze, ognuna diversa per trama, scenografia ed enigmi da risolvere:

La Tomba (thriller)

Un caso investigativo, dove bisogna indagare la scomparsa di Anna, una bambina avvistata per l’ultima volta in un vicolo vicino alla Stazione Centrale di Milano. La casa nel bosco (horror)

Un anno dopo la scomparsa di Anna, scoprirete che quel caso è legato ad una serie di crimini misteriosi. Le piste vi portano in piena notte alle porte di una casa abbandonata. Antartide (Sci-fi)

Un improvviso segnale di allarme arriva da una base di ricerca sperduta nel continente antartico. Nessuno sa cosa sia successo: bisogna partire immediatamente e scoprire cosa sta succedendo ai confini del mondo… La Piramide (Adventure)

La più classica delle avventure: dovrete calarvi nei panni di un gruppo di archeologi e trovare il modo di uscire dai labirinti di un’antica piramide egizia. Pirate Cave (Adventure)

Vi risvegliate a bordo di una nave pirata fantasma: un’avventura onirica, ricca di colpi di scena ed effetti speciali, dove sogno e realtà sembrano la stessa cosa.

Pirate Cave è l’escape room per team building più richiesta, dato che è progettata per ospitare fino a 14 giocatori. Ai gruppi più numerosi, Trap Milano propone una formula che comprende più sessioni di gioco nello stesso momento (fino a 51 giocatori in contemporanea presso entrambe le sedi e fino a 26 giocatori per la singola sede).

Alla fine del gioco, ogni giocatore avrà sviluppato una maggiore conoscenza delle persone con cui lavora e una crescente fiducia nel lavoro di squadra.

Attività senza problemi di lingua

Per la sua capacità di sviluppare il lavoro di squadra e la cooperazione tra giocatori, l’escape room sta diventando una delle soluzioni più ricercate dalle aziende per attività di team building alternative. Anche perché le stanze di Trap Milano non presentano barriere linguistiche: anche le persone che non parlano bene italiano possono partecipare senza difficoltà. Non sono previste prove faticose che richiedono una particolare forma fisica: basta presentarsi con un abbigliamento comodo (da evitare i tacchi alti) e una buona dose di intuizione!

L’Escape Room è anche perfetta per per festeggiare un traguardo lavorativo, il compleanno di un collega, o semplicemente per salutarsi – in modo originale e divertente – prima di lasciare la città per andare in ferie.