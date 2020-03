Entrare e uscire dalla zona rossa: info e regolamenti

Da domenica 8 marzo fino a venerdì 3 aprile la Regione Lombardia e 14 comuni italiani sono sottoposti a restrizioni legate agli spostamenti dei cittadini e alle attività sociali.

Il DPCM 8 marzo 2020 vieta agli abitanti delle aree di contenimento del virus ogni tipo di spostamento fuori dal territorio comunale salvo per comprovate esigenze lavorative, familiari o di salute.

Le persone residenti in un determinato luogo avranno la facoltà di rientrare alla propria abitazione in ogni caso.

Ogni tipo di spostamento al di fuori del proprio domicilio è assolutamente vietato per chiunque sia risultato positivo al test per la diagnosi del COVID-19.

Per sapere quali attività sono sospese rimandiamo al nostro articolo a riguardo.

Spostarsi nella zona rossa

Strade e autostrade

La mobilità in entrata e in uscita dalla Regione Lombardia è fortemente sconsigliata, anche attraverso il posizionamento di posti di blocco lungo le principali arterie di percorrenza, come autostrade, tangenziali e strade statali.

Lo stesso vale per spostamenti da e per le 14 provincie dichiarate “zona rossa”. Si tratta di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Oltre ai viaggi al di fuori della regione, sono da evitare spostamenti all’interno della stessa nelle diverse province e comuni, salvo comprovate motivazioni lavorative, familiari o di salute.

A Milano sono stati istituiti posti di blocco lungo via Lorenteggio, via Novara e via Palmanova. Tali pattuglie sono definite “mobili” in quanto lungo il corso del periodo di chiusura verranno assegnate a diverse aree della città a rotazione.

Treni

Dopo lo sconcertante esodo di massa avvenuto nella notte tra sabato e domenica, la stazione di Milano Centrale sarà presidiata dalle Forze di Polizia Ferroviaria, incaricate di richiedere alle persone in uscita la motivazione del proprio trasferimento e l’esibizione di documenti che attestino la necessità del viaggio.

I passeggeri in arrivo saranno invece sottoposti a controlli a campione dalla Polizia Ferroviaria.

Aeroporti

Gli aeroporti di Malpensa e Linate resteranno aperti nonostante le direttive, ma compagnie come Alitalia hanno deciso per lo stop dei voli da e per la Lombardia, con limitazioni anche per le rotte su Venezia, dal quali partiranno solo voli interni gestiti dalla compagnia di bandiera.

Ogni compagnia aerea avrà responsabilità decisionale indipendente per quanto riguarda la garanzia dei voli effettuati da e per le aree in “zona rossa”.

Come ottenere il permesso per spostarsi in Lombardia

Per spostarsi in sicurezza all’interno delle aree indicate come “zona rossa” occorre avere comprovate motivazioni lavorative, familiari o di salute.

Nel caso di richiesta da parte delle Forze dell’Ordine occorrerà presentare una dichiarazione dell’azienda o del medico curante che attesti la necessità a spostarsi.

Si può produrre tale documentazione anche tramite un’autocertificazione, rilasciata dal Viminale e scaricabile qui.

Tale documento si potrà reperire anche nelle stazioni principali della Lombardia e delle province incluse nel decreto. Basterà domandare alla Polizia Ferroviaria di poter compilare il modulo, obbligatorio prima di partire.

La negligenza e la dichiarazione del falso, se riscontrate durante i controlli successivi alla consegna del modulo, saranno passibili di arresto con reclusione fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.

L’appello del mondo della cultura: #iorestoacasa

Il mondo della tv, del cinema e della cultura italiana ha rilanciato con forza l’hashtag #iorestoacasa, in modo da sensibilizzare la popolazione sui pericoli degli spostamenti inutili e dell’affollamento di persone che troppo spesso abbiamo visto tramite i social sulle piste da sci o nei locali dei Navigli.

La situazione è seria, e il contagio rischia di raggiungere livelli esponenziali se non tenuto sotto controllo. Molti medici stanno denunciando la scarsità di posti letto, personale e macchinari per la terapia intensiva, costringendoli a dover scegliere chi curare.

Rimanere a casa è un dovere civico in questo momento, limitando gli spostamenti all’assoluto necessario.

#iorestoacasa