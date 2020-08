Ellie Goulding in concerto a Londra: come vedere la diretta streaming

Mercoledì 26 agosto la cantautrice britannica Ellie Goulding si esibirà al Victoria & Albert Museum di Londra, in un meraviglioso concerto a porte chiuse.

Brightest Blue Experience, questo il nome dello spettacolo, sarà incentrato sul nuovo album dell’artista, uscito il 17 luglio. Ellie negli scorsi giorni ha annunciato che con lei saliranno sul palco due cari amici e collaboratori: Diplo and blackbear, oltre a un ospite molto speciale che sarà annunciato a breve.

Lo show vedrà la cantante esibirsi con i brani del suo ultimo album “Brightest Blue” e con I classici che hanno segnato la sua lunga carriera, accompagnata da un numeroso gruppo di musicisti live.

Riguardo a ‘Brightest Blue Experience’ Ellie ha dichiarato: “Dal momento che organizzare un tour non è ancora possibile, sono entusiasta di debuttare con il mio nuovo album per i fan di tutto il mondo con questo show una tantum. È incredibile poter superare i miei limiti creativi ed esibirmi all’interno di uno dei musei più belli e iconici di Londra. Non vedo l’ora che tutti voi possiate vedere lo spettacolo che abbiamo messo insieme per questa straordinaria esperienza”.

Come vedere il concerto in diretta streaming

L’esibizione di Ellie Goulding al Victoria & Albert Museum sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma LIVENow alle ore 21.30 di mercoledì 26 agosto.

Il costo del biglietto è di 15 €, acquistabile fino all’orario d’inizio. L’evento potrà essere seguito da qualunque dispositivo, sul sito ufficiale della piattaforma o direttamente qui! Clicca sull’immagine sottostante per accedere allo show: una volta registrati e acquistato il biglietto, sarà possibile accedere al live streaming.

La diretta comincerà all’orario prestabilito e non sarà più disponibile una volta terminato lo spettacolo.