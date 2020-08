DPCM agosto: tampone per chi rientra dall’estero e direttive per Ferragosto

Dopo aver prolungato fino al 15 ottobre lo stato d’emergenza, la cautela ha imposto di limitare eventi in cui gli assembramenti sono inevitabili, firmando un nuovo DPCM valido fino al 7 settembre.

Novità limitate, ma significative, dall’obbligo di tampone per chi arriva dall’estero (a causa dei nuovi focolai derivati da turisti al rientro dalle vacanze) fino alle direttive dettagliate per la serata di Ferragosto, per limitare festeggiamenti che potrebbero causare altri focolai.

Il decreto è riferito soprattutto ai giovani, che stanno diventando i principali contagiati dal virus proprio a causa di vacanze, serate in discoteca ed eventi dove non è stato rispettato il distanziamento.

Cosa prevede il DPCM del 7 agosto

Obbligo di tampone per chi rientra dai seguenti paesi: Malta, Grecia, Croazia e Spagna.

Obbligo di distanziamento su treni ad alta velocità e treni regionali. Dopo il tira e molla tra Ministero e Regione Lombardia è stato deciso che sui treni è ancora troppo presto per riprendere il 1o0% della capienza.

ad alta velocità e treni regionali. Dopo il tira e molla tra Ministero e Regione Lombardia è stato deciso che sui treni è ancora troppo presto per riprendere il 1o0% della capienza. Gli aerei potranno invece viaggiare con il pieno carico di passeggeri a bordo . Questo perché, a differenza dei treni, non ci sono sedili posti uno di fronte all’altro, limitando la possibilità di contagio.

Si allunga la lista dei paesi dove è vietato viaggiare, con l'aggiunta della Colombia. Finora sono nella "black list" Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. Chi proviene dagli Stati Uniti è obbligato alla quarantena mentre chi arriva da Bulgaria e Romania deve essere sottoposto a tampone.

A partire dal 15 agosto ripartono le crociere, con limitazioni per aree comuni, bar e attività notturne simili a quelle già presenti a terra.

, con limitazioni per aree comuni, bar e attività notturne simili a quelle già presenti a terra. Ancora chiusi gli stadi , mentre le discoteche all’aperto stanno subendo pesanti sanzioni e limitazioni, con feste annullate e chiusure decise dagli organi regionali.

, mentre le stanno subendo pesanti sanzioni e limitazioni, con feste annullate e chiusure decise dagli organi regionali. Possono ricominciare le fiere, pur con ingressi contingentati e misure di sicurezza stringenti.

Misure speciali per Ferragosto

Ogni regione italiana con affaccio sul mare sta diramando ordinanze specifiche per la sera di Ferragosto, cercando di limitare gli assembramenti e gli eventi tipici della serata estiva. In Sicilia il governatore Musumeci ha deciso il numero chiuso nelle discoteche, mentre Emilia Romagna e Toscana hanno scelto il registro presenze e l’obbligo di ballare a due metri di distanza. Sardegna e Puglia puntano invece sull’obbligo della mascherina.

Il Lazio vieta gli ingressi in spiaggia dalle 21.30 del 14 agosto alle 7 del mattino di sabato 15 agosto. Vietate le spiagge anche nella provincia di Ragusa, mentre il Salento vieta i falò in spiaggia.

Non mancano controlli anche in montagna, con l’attivazione da parte dell’Alto Adige di controlli antiassembramento nei rifugi delle Dolomiti.

Eventi e serate annullate a Vercelli, a causa del focolaio scoppiato qualche giorno fa.