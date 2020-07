Dopo l’edizione di febbraio, interrotta bruscamente dalle misure di lockdown, torna la Fashion Week, l’appuntamento modaiolo più in vista di Milano. Questa edizione però non vedrà eventi sontuosi e serate super esclusive: le collezioni primavera-estate 2021 uomo e le pre-collezioni donna saranno completamente online.

Per la prima volta sfilate, eventi, talk e incontri saranno letteralmente alla portata di tutti. Quattro maxischermi proietteranno i principali eventi di ogni giornata, a partire da ieri fino a venerdì. Le quattro piazze che ospiteranno gli eventi digitali sono San Babila, Duomo, Corso Garibaldi e il Naviglio Grande.

Digital Fashion Week: programma completo

Solamente due sfilate saranno “reali”: quella di Etro, svoltasi questa mattina alle 10 e quella di Dolce&Gabbana, prevista per le 17.30, riservate a un pubblico ristrettissimo di addetti ai lavori.

Le altre case di moda hanno optato per presentazioni e video d’autore, con un calendario di eventi da vedere online tramite il sito ufficiale di Camera Moda o in piazza sui maxischermi forniti da Urban Vision per l’occasione:

Mercoledì 15 luglio

10.00: Etro

Etro 11.00: Les Hommes

Les Hommes 11:30: Santoni

Santoni 12.00: MTLstudio Matteolamandini

MTLstudio Matteolamandini 13.00: Fabio Quaranta

Fabio Quaranta 13:30: APN73

APN73 14.00: M1992

M1992 14:30: United Standard

United Standard 15.00: Sunnei

Sunnei 16.00: Serdar

Serdar 17:30: Dolce&Gabbana

Giovedì 16 luglio

10:00: Simona Marziali – MRZ

Simona Marziali – MRZ 10:30: San Andrès Milano

San Andrès Milano 11:00: Ermanno Scervino

Ermanno Scervino 12:00: Philosophy di Lorenzo Serafini

Philosophy di Lorenzo Serafini 12:30: Kiton

Kiton 13:00: Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo 14:00: Tod’s

Tod’s 15:00: Dsquared2

Dsquared2 15:30: Versace

Versace 16:00: Han Kjøbenhavn

Han Kjøbenhavn 16:30: Numero 00

Numero 00 17:00: David Catalan

Venerdì 17 luglio

10:00: Eleventy

Eleventy 11:00: Children of the Discordance

Children of the Discordance 11:30: Jieda

Jieda 12:00: Federico Cina

Federico Cina 12:30: Gall

Gall 13:00: Andrea Pompilio

Andrea Pompilio 14:00: Gucci

Gucci 15:00: Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna 16:00: Missoni

Ogni appuntamento resterà visibile sul sito di Camera Moda per tutta la durata dell’evento.

Fanno parte dell’evento anche i progetti Melt-Net, con discussioni e prese di posizione dei grandi marchi di moda e non sul tema del riscaldamento globale, Together for Tomorrow, dove scoprire le collezioni di 11 brand emergenti di giovani artisti di talento e ovviamente l’International Hub Market, con 11 brand internazionali provenienti dal Regno Unito, Corea, Australia, Ghana, Giappone, Marocco, Nigeria e Cina. Con quest’ultima prosegue il progetto China we are with you, iniziato con la Fashion Week di febbraio.