Degustazione italo-cinese al Giardino di Giada di Milano con i vini della Valpolicella

Giovedì 11 novembre alle ore 20 al Giardino di Giada prende il via la prima di una serie di serata dedicate all’abbinamento di specialità cinesi e di vini Made in Italy. Già nel passato il ristorante ha organizzato eventi di questo tipo, avvicinando la cultura gastronomica orientale al buon bere italiano.

Durante questo primo appuntamento della stagione autunnale, saranno protagonisti i rossi della Valpolicella della cantina Rubinelli Vajol. A questi si accosteranno i piatti elaborati dal Chef Zhao realizzati anche con ingredienti di stagione come gli involtini di zucca e i ravioli di verdure e funghi, proposti con un ordine ben preciso per massimizzare al meglio il godimento dei sensi.

L’evento sarà animato dalla presentazione di Nicola Scienza, titolare della Cantina, e di Gigi Chin, proprietario del Giardino di Giada, che proporranno spunti e segreti sul tema e cercheranno di sfatare alcuni miti sulla cucina cinese, tra questi il fatto che il pollo alle mandorle in Cina non esista.

Non mancherà una estrazione premi. Sarà messa in palio una cena per due al Giardino di Giada e tre bottiglie di vino da portare a casa. Al termine i vini potranno essere anche acquistati, tra questi ci sarà l’Amarone della Valpolicella Rubinelli Vajol confezionato in una speciale scatola artigianale in rovere realizzata con il legno delle botti, come idea regalo per Natale.

Menù della serata e prezzi

La cena evento ha il costo di 60 euro e prevede nove portate, dall’antipasto al dolce, e quattro bicchieri di vino rosso: Valpolicella Classico Superiore, Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Amarone della Valpolicella Classico, Recioto della Valpolicella. Il menù degustazione è minimo per due persone e acqua e coperto sono inclusi. La prenotazione è obbligatoria tramite l’apposito form.

Le portate: