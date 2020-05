David di Donatello 2020: tutti i candidati. La cerimonia venerdì su Rai1

Venerdì sera si terrà la 65° edizione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti dagli studi di via Teulada. Sarà un’edizione diversa dalle altre, senza pubblico in sala e con gli artisti premiati in diretta streaming.

Oltre a Rai1, trasmetteranno la diretta anche Rai Movie, i canali social delle due reti e la piattaforma online RaiPlay.

Gli omaggi a Fellini e Alberto Sordi

L’edizione 2020 sarà caratterizzata anche dall’omaggio del mondo del cinema a due grandi interpreti italiani: Alberto Sordi e Federico Fellini, a 100 anni dalla nascita di entrambi.

I due grandi personaggi si racconteranno l’un l’altro, attraverso aneddoti, registrazioni e filmati di repertorio.

Narrazioni di episodi e scritti di Alberto Sordi saranno interpretati nel corso della serata da Paola Cortellesi, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone.

I candidati: da Martin Eden a Pinocchio, da Garrone a Guadagnino

Nel corso della serata saranno assegnati 22 David a 23 film candidati. La pellicola con il maggior numero di nomination è Il traditore di Marco Bellocchio con 18, seguono Il primo re di Matteo Rovere (15), Pinocchio di Matteo Garrone (15), Martin Eden di Pietro Marcello (11), 5 è il numero perfetto di Igort (9) e Suspiria di Luca Guadagnino (6).

Categorie e candidature:

Miglior film:

Il primo re

Il traditore

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Miglior regia:

Matteo Rovere, Il primo re

Marco Bellocchio, Il traditore

Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini

Pietro Marcello, Martin Eden

Matteo Garrone, Pinocchio

Miglior attrice protagonista:

Valeria Bruni Tedeschi, I villeggianti

Jasmine Trinca, La dea fortuna

Isabella Ragonese, Mio fratello rincorre i dinosauri

Linda Caridi, Ricordi?

Lunetta Savino, Rosa

Valeria Golino, Tutto il mio folle amore

Miglior attore protagonista:

Toni Servillo, 5 è il numero perfetto

Alessandro Borghi, Il Primo Re

Francesco Di Leva, Il sindaco del rione Sanità

Pierfrancesco Favino, Il traditore

Luca Marinelli, Martin Eden

Miglior attrice non protagonista:

Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Anna Ferzetti, Domani è un altro giorno

Tania Garribba, Il Primo Re

Maria Amato, Il traditore

Alida Baldari di Calabria, Pinocchio

Miglior attore non protagonista:

Carlo Buccirosso, 5 è il numero perfetto

Stefano Accorsi per Il campione

Fabrizio Ferracane, Il traditore

Luigi Lo Cascio, Il traditore

Roberto Benigni, Pinocchio

Miglior regista esordiente:

Igort, 5 è il numero perfetto

Phaim Bhuiyam, Bangla

Leonardo D’Agostini, Il campione

Marco d’Amore, L’immortale

Carlo Sironi, Sole

Miglior sceneggiatura originale:

Bangla di Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli

Il Primo Re di Filippo Gravino, Francesca Maniero, Matteo Rovere

Il traditore di Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

La dea fortuna di Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek

Ricordi? di Valerio Mieli

Miglior sceneggiatura non originale:

Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, Ippolita Di MAjo

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti

La paranza dei bambini di Maurizio Braucci, Roberto Saviono, Claudio Giovannesi

Martin Eden di Maurizio Braucci, Pietro Marcello

Pinocchio di Matteo Garrone, Massimo Ceccherini

I cinema italiani si accendono per i David

Per celebrare il mondo del cinema e i premi più importanti del mondo cinematografico italiano, i cinema del Paese hanno lanciato l’iniziativa #RiaccendilCinema, accendendo le luci e le insegne venerdì sera alle 21.15, per testimoniare che le sale resistono nonostante il lockdown, per loro prolungato a data da destinarsi.