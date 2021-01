Le feste sono terminate, ma non i contagi. Questa mattina è stato comunicato il nuovo decreto legge valido dal 7 al 15 gennaio, per limitare la curva dei ricoveri per Covid-19, che in molte regioni italiane è tornata a salire.

Tornano le fasce a colori, con i weekend a regime di zona arancione e i giorni feriali in zona gialla. Dall’11 gennaio tutte le regiorni torneranno ai loro colori iniziali, salvo per alcuni luoghi in cui l’Rt è in aumento. Diventeranno regioni “rosse” Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, che hanno comunicato l’intenzione di non riaprire le scuole fino al 31 gennaio.

Facciamo chiarezza sulle novità del decreto fino al 15 gennaio

Colori dei giorni: il riassunto

6 gennaio: rosso

rosso 7 gennaio: giallo

giallo 8 gennaio: giallo

giallo 9 gennaio: arancione

arancione 10 gennaio: arancione

arancione 11 gennaio: ogni regione torna al suo colore iniziale (Lombardia in zona gialla)

Spostamenti tra comuni

Nei giorni in zona rossa (6 gennaio) non è consentito spostarsi liberamente nel proprio comune e in quelli limitrofi, se non per situazioni particolari, per le quali è sempre obbligatoria l’autocertificazione. Nei giorni in zona gialla (7 e 8 gennaio e per la Lombardia dall’11 gennaio) è permesso spostarsi liberamente all’interno della propria regione. Nei giorni arancioni (9 e 10 gennaio) gli spostamenti sono permessi solo all’interno del proprio comune, ma sono previste alcune eccezioni:

Visita a familiari (fino a 2 persone)

Accompagnamento di congiunti anche non conviventi senza auto o senza patente

Incontri di genitori divorziati o separati con i figli minorenni

Accompagnare i propri figli dai nonni in caso di genitori lavoratori (fortemente sconsigliato)

Fare visita a persone detenute o ricoverate (solo se la Direzione della struttura lo consente)

Fare la spesa

Acquistare beni nei negozi aperti

Fare volontariato

Andare in chiesa

Andare in bicicletta

Fare una passeggiata

Andare al parco

Partecipare a funerali

Visitare un appartamento che si intende acquistare o affittare

Fino al 15 gennaio non è consentito spostarsi liberamente tra regioni.

Incontri tra familiari e amici

Sono concessi gli spostamenti nelle abitazioni private di massimo due persone, oltre a quelle già conviventi fino alle 22. I minori di 14 anni, i disabili e i conviventi non autosufficienti non sono conteggiati tra i due ospiti permessi.

Sono permesse le visite ai “congiunti”, lasciando spazio all’uso del termine più ampio, che comprende anche persone con relazioni stabili e durature, come amici e persone senza legami familiari.

Coprifuoco

Il coprifuoco resta attivo dalle 22 alle 5. Per spostarsi in quegli orari occorre l’autocertificazione, valida solo per motivi di salute, emergenza o lavorativi.

Negozi, mercati e centri commerciali: cosa resterà aperto

I negozi saranno chiusi durante la zona rossa e arancione (6, 9 e 10 gennaio). Nei mercati rionali è consentita la vendita di prodotti alimentari. Restano aperti:

edicole

tabaccai

farmacie e parafarmacie

lavanderie

parrucchieri

ferramenta

negozi di elettrodomestici

benzinai

autosaloni

negozi di informatica ed elettronica

librerie

negozi di ottica e fotografia

fiorai

rivenditori di prodotti cosmetici

negozi di giocattoli

negozi di biancheria per la casa

negozi di articoli sportivi

negozi di biciclette e articoli per il tempo libero

negozi di abbigliamento e calzature per bambini

Nei giorni gialli (7 e 8 e dall’11 per la Lombardia) torneranno ad aprire tutti i negozi, senza distinzione di “prima necessità”. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e resta l’obbligo della mascherina.

Apertura ristoranti e bar

Nei giorni rossi e arancioni bar e ristoranti resteranno chiusi, salvo per effettuare vendita da asporto dalle 5 alle 22. La consegna a domicilio sarà sempre possibile a qualunque orario.

Nei giorni gialli i ristoanti e i bar potranno tornare a riaprire fino alle 18, con asporto concesso fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario.

Riapertura delle scuole

Le scuole elementari e medie riapriranno in presenza (fino al 75%) dal 7 gennaio, mentre le superiori dovranno aspettare l’11 gennaio per entrare in classe, con lezioni in presenza al 50%. Nel frattempo ogni regione si prepara al delicatissimo ritorno a scuola: Veneto e Friuli hanno annunciato che aspetteranno il 31 gennaio, mentre Milano rivede gli orari della città per non affollare i mezzi pubblici.

Rt per l’assegnazione del colore alle Regioni

Abbassata di 0,25 la soglia di Rt che decide il colore di riferimento delle regioni. Dal 7 gennaio le regioni con Rt superiore a 1 entreranno in zona arancione, mentre con Rt superiore a 1,25 saranno considerate zona rossa. Tutti i presidenti di Regione hanno accolto con favore questa manovra, che permetterà di far scattare prima i protocolli di sicurezza sul territorio.

Verso la “fascia bianca”

Dopo il 15 gennaio il Comitato Tecnico Scientifico prevede l’inizio della “fascia bianca”, in cui potranno allentarsi le restrizioni, dal coprifuoco al divieto di spostamenti. Se la zona bianca viene concessa in base al numero dei contagi, potranno riaprire cinema, teatri e musei, chiusi da ottobre 2020. Ovviamente resterebbe l’obbligo delle mascherine all’aperto e al chiuso e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.