Dopo lo stop dello scorso anno riparte una delle manifestazioni primaverili più amate e attese di Milano. Nella giornata di domenica 23 maggio Cortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogo lombardo i cortili segreti delle più belle dimore storiche private nel cuore della città, unendosi al numero sempre maggiore di eventi a Milano in veloce ripresa.

Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, ha come obiettivo quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a Milano.

Palazzi visitabili a Milano per l’evento Cortili Aperti 2021

Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro dei giovani volontari under 35, dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 17.30, saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera, Montenapoleone e Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori delle antiche mura romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle zone più eleganti e prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e capaci di evocare un immaginario unico.

Queste le dimore storiche coinvolte che si potranno visitare:

Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2

– via Borgonuovo, 2 Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23

– via Borgonuovo, 23 Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26

– Via Brera, 26 Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24

– via Monte di Pietà, 24 Casa del Bono – via Borgospesso, 21

– via Borgospesso, 21 Cortile via Carducci – via Carducci, 38

Per via delle disposizioni di sicurezza l’accesso ai cortili sarà consentito con prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno. Sarà inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto con le informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Brera. Per maggiori informazioni su orari e prenotazioni chiamare il numero 02 76318634.

Giornata delle dimore storiche: gli eventi paralleli

Concerti degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

La scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da piacevoli concerti di musica da camera grazie alla collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, i cui allievi si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel Cortile di Casa Gussi, in via Monte di Pietà, 24.

Esposizione di auto storiche grazie al Club Milanese Autoveicoli d’Epoca

Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca – i visitatori potranno ammirare le preziose auto d’epoca in mostra nel cortile di Casa del Bono, in via Borgospesso, 21 e nel Cortile di via Carducci 38.

Visite guidate

Per tutti coloro che desiderano approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi, aperti in occasione della manifestazione, sono in programma speciali visite guidate curate da MilanoGuida. I tour avranno una durata di 60 minuti circa, saranno condotti da una guida abilitata alla professione e laureata in storia dell’arte e comprenderanno l’utilizzo del sistema di microfonaggio sanificato per una fruizione della visita in sicurezza con il distanziamento interpersonale garantito.

Verranno inoltre forniti tessera e bollino di MilanoGuida che permettono l’accumulo di bonus per ottenere una visita guidata gratuita a scelta. Le visite partiranno dall’infopoint nel cortile di Palazzo Brera in via Brera, 26. Per partecipare è necessaria la prenotazione online fino a 3 ingressi.

Le visite guidate partiranno ai seguenti orari: 10.00 – 10.20 – 11.00 – 11.20 – 12.00 – 12.20 – 13.00 – 13.20 – 14.00 – 14.20 – 15.00 – 15.20 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00. Sarà invece possibile l’accesso libero alle 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 17.20, 17.40.

Sarà necessario presentarsi con 10 minuti di anticipo al banco di MilanoGuida presente all’infopoint nel

cortile della Pinacoteca di Brera. La quota di partecipazione alla visita guidata è di 15 €. Anche quest’anno

parte del ricavato verrà destinato al restauro di un’opera d’arte milanese di pubblica fruizione.

Dimore storiche aperte in Lombardia

Villa Vitalba Lurani Cernuschi

In concomitanza con la manifestazione Cortili Aperti Milano 2021, domenica 23 maggio 2021 si terrà la XI edizione delle Giornate Nazionali ADSI. l’iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, ha come obiettivo di diffondere fra il grande pubblico una più ampia conoscenza delle Dimore Storiche e una maggiore consapevolezza della rilevanza degli edifici privati di importanza storico-artistica all’interno del panorama dei beni culturali italiani. Molte città apriranno al pubblico palazzi privati e nei cortili saranno ospitate diverse iniziative. Queste le dimore e i palazzi aperti in Lombardia:

Villa Zari . Un giardino romantico tra fascino neoclassico, neogotico ed eredità artigiana del legno. Indirizzo: Corso Italia, 8, Bovisio Masciago (MB)

. Un giardino romantico tra fascino neoclassico, neogotico ed eredità artigiana del legno. Indirizzo: Corso Italia, 8, Bovisio Masciago (MB) Palazzo Monti Della Corte . Uno spettacolo settecentesco di stucchi, marmi, preziosi specchi e vetri di Murano. Indirizzo: Contrada della Corte, 1, Nigoline Bonomelli (BS)

. Uno spettacolo settecentesco di stucchi, marmi, preziosi specchi e vetri di Murano. Indirizzo: Contrada della Corte, 1, Nigoline Bonomelli (BS) Villa dei Tasso . La natura incontaminata del ‘700 tra grandi affreschi intatti e fregi bucolici. Indirizzo: Piazza Alpi Orobiche, 4, Bergamo

. La natura incontaminata del ‘700 tra grandi affreschi intatti e fregi bucolici. Indirizzo: Piazza Alpi Orobiche, 4, Bergamo Villa Vitalba Lurani Cernuschi . Lo splendore di una villa rinascimentale circondata da vigneti secolari. Indirizzo: Via Gerosa, 3, Almenno San Salvatore (BG)

. Lo splendore di una villa rinascimentale circondata da vigneti secolari. Indirizzo: Via Gerosa, 3, Almenno San Salvatore (BG) Tenuta Castello di Grumello . Un antico castello carico di cultura e sapori tra vini pregiati, mostre, concerti e letture. Indirizzo: Via Fosse, 11, Grumello del Monte (BG)

. Un antico castello carico di cultura e sapori tra vini pregiati, mostre, concerti e letture. Indirizzo: Via Fosse, 11, Grumello del Monte (BG) Villa Pizzo. Su uno sperone roccioso l’armonia tra architetture geometriche e irregolarità della natura. Indirizzo: Via Regina, 48, Cernobbio (CO)

