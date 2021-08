Milano ad agosto: le più belle foto dei lettori di Milano Weekend

Nelle scorse settimane abbiamo chiesto ai lettori di Milano Weekend di inviarci le più belle fotografie di ieri e di oggi dedicate al tema dell’agosto in città. Strade assolate, tram deserti e una Milano “al rallentatore” sono i protagonisti delle fotografie selezionate tra le moltissime inviateci alla nostra mail di redazione.

Terminiamo qui le presentazioni e lasciamo spazio alle immagini!

Se non siete riusciti al partecipare al contest, non preoccupatevi! A partire da venerdì 27 agosto Milano Weekend vi sfida alla “caccia al Globo”, per fotografare tutti i globi della mostra Weplanet: 100 globi per un futuro sostenibile. Nel nostro articolo dedicato troverete la mappa per lanciarvi alla ricerca dello scatto (e del globo) perfetto!

Le 10 foto vincitrici del contest “Milano ad agosto”

Sara Di Patrizi, Giardini di Porta Venezia, 2020

Gabriella Schiavone, Unicredit Tower, agosto 2021

Maria Assunta Cocumazzi, Tramonto su Milano, estate 2021

Myriam Alice Lunghini, Tram 10, 2 agosto 2018

Antonio Leofreddi, fontana di Piazza Castello, 15 agosto 2021

Mariella Ritucci, Piazza Duomo, agosto 2021

Antonello Pestoni, Ponte delle Sirenette, 12 agosto 2021

Gabriella Schiavone, Vista Torre Velasca dal tetto del Duomo, agosto 2019

Mariella Ritucci, Darsena, agosto 2021