Come creare un sito web efficace per la propria azienda

Realizzare una pagina web o creare un sito internet al giorno d’oggi, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, è un’operazione che apparentemente può risultare alla portata di molti.

Creare un sito web efficace però, ovvero un sito che rispecchi al meglio la propria attività, che possa aiutarvi a farvi conoscere dai potenziali clienti e che sopratutto riesca a portare guadagni, è una cosa diversa.

Se si vuole fare le cose perbene dunque, è inutile ed anche controproducente affidarsi al proprio cugino o all’amico di turno, è necessario invece fare svolgere il lavoro ad un’agenzia in grado di realizzare siti web professionali che possa successivamente occuparsi anche della loro promozione.

Vi presentiamo Total Web: Agenzia pubblicitaria di Prato

Questa agenzia di comunicazione si trova a Prato ed è stata scelta come partner da molte aziende del territorio. E’ formata da professionisti in grado di seguire ogni progetto con la massima flessibilità e di consigliare il cliente al meglio in base alle proprie esigenze ed aspettative.

Molti sono in grado di creare un sito con WordPress, ma come per tutte le cose ci sono vari gradi di conoscenza della materia ed è questo che fa la differenza.

Una volta che il sito web è stato realizzato è fondamentale studiare un piano di web marketing efficace che possa portare sul sito il maggior numero possibile di visitatori potenzialmente interessati ai prodotti e/o servizi offerti.

Cosa occorre fare dopo la creazione di un sito web?

La cosa fondamentale è la pubblicità. Potete realizzare il più bel sito che si sia mai visto ma se nessuno vi trova è impossibile far crescere il proprio business.

La Total Web oltre ad un consulente SEO dedicato che si occuperà del posizionamento organico su Google del proprio sito internet, è in grado di offrire alla propria clientela molti altri servizi.

Sarà possibile ad esempio pianificare una campagna Google ADS, far crescere la propria presenza sui Social Network grazie alla redazione di un piano editoriale personalizzato, ed attuare strategie di web marketing mirate ad ottenere più contatti.

All’interno dello staff di questa web agency inoltre, c’è anche un reparto grafico che si occupa, oltre che della progettazione di layout per il web, anche di produrre svariati articoli stampati su vari supporti.

Total Web realizza biglietti da visita, volantini, brochure, menù, block notes, cartelline portadocumenti, tovagliette, banner, roll-up, striscioni, vetrofanie, insegne pubblicitarie, tappeti, pannelli di grandi dimensioni e gadget di vario tipo come magliette, penne, mascherine, adesivi, pendrive, powerbank e molto altro ancora.

Prodotti tutti rigorosamente ideati con grafica e testi personalizzati, con logo e riferimenti del cliente in modo che possano affiancare il sito e risultare un altrettanto valido strumento pubblicitario.