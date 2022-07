Cena dell’ultimo minuto: dove trovare il vino giusto?

Durante questi caldissimi weekend estivi può capitare di voler organizzare una cena dell’ultimo momento con amici e famiglia: pochi ingredienti, piatti veloci e una buona bottiglia di vino freschissimo. Se il menù è di facile creazione, un po’ meno facile è reperire un buon vino da unire alle nostre portate, specialmente se a tavola con noi ci sono commensali dal palato esigente.

La soluzione al problema è piuttosto semplice: vini a domicilio Milano possono essere ordinati in pochi click e permettono di avere a casa propria bottiglie di ottimo vino, champagne e cocktail a temperatura in 30 minuti in tutta la città di Milano.

Bernabei: oltre 100 anni di esperienza nel beverage

Arrivati da un’esperienza centenaria nel mondo della fornitura di bevande, vini e champagne, Bernabei ha deciso di aprire un e-commerce già nel 2014, per arrivare velocemente a chiunque voglia ordinare vini e drink di comprovata qualità, cercando all’interno del sito l’etichetta perfetta in base ai propri gusti e al menù che si vuole portare in tavola.

La cantina di Bernabei è in continuo aggiornamento, con l’introduzione di nuovi prodotti tra vini, distillati, cocktail e bevande analcoliche, permettendo agli utenti di conoscere nuovi marchi e assaggiare la novità direttamente a casa propria. Nell’immenso catalogo Bernabei non mancano amari, gin, rum e liquori di altissimo livello, per dare alla fine della cena quel tocco di superalcolico che non può mancare nemmeno in estate.

Nel 2016 arriva la svolta: nasce il servizio RUN, che dalla consegna in giornata è arrivato ad affinarsi nel corso del tempo fino a garantire in città come Milano la consegna entro 30 minuti dall’ordine. Un salvavita per cene dell’ultimo minuto e amici che si trattengono a casa svuotando la nostra riserva di drink. Solo nell’ultimo anno sono state oltre 3 milioni le bottiglie stappate dai clienti Bernabei.

Non solo vino: le esperienze Bernabei

Chi ama il vino lo sa benissimo: dietro ogni etichetta, ogni bottiglia, c’è una storia. L’Italia in questo è una vera campionessa, con migliaia di cantine secolari, tramandate gelosamente nel tempo da una generazione all’altra. Si tratta di luoghi dove non si fa solo il vino, ma di veri e propri gioielli del territorio, da preservare e scoprire per conoscere a fondo cosa si nasconde dietro il contenuto della box che riceviamo a casa.

Bernabei vuole trasmettere queste storie attraverso la proposta #EsperienzeInBottiglia, un format che permette a chi acquista sul sito di ricevere in omaggio una visita con degustazione, pranzo, cena o pernottamento in alcune tra le più belle cantine e distillerie d’Italia e del mondo. In questo modo la bottiglia diventa portatrice di una storia e di un’esperienza nata per arricchire la conoscenza dell’affascinante universo dell’enologia e della creazione delle migliori etichette al mondo.