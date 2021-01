Il casinò più vicino a Milano: al mare, a Sanremo

Certo, al momento si tratta di una gita decisamente fuori portata, data l’emergenza che stiamo vivendo. Le strutture che stiamo per consigliarvi sono chiuse, al momento, ma un giorno riapriranno, per accogliere la nostra voglia di una gita fuori porta per sfidare la fortuna e vincere il nostro piccolo malloppo, circondati da un ambiente elegante e da tanti ottimi cocktail. Ok, non stiamo facendo altro che farci salire delle voglie che, ora come ora, non possiamo levarci.

Certo, qualora fossimo appassionati di casinò, possiamo avvicinarne uno anche dalle sicure mura di casa nostra: ci sono ormai tantissimi servizi online in grado di sopperire, almeno parzialmente, ai casinò in calce e mattoni. Non solo: sapevate che esistono siti che ci permettono anche di giocare live, con la presenza di veri croupier intenti a distribuirci le carte e a pronunciare tutte le frasi di rito che fanno del casinò un’esperienza tanto coinvolgente? Esperienze così immersive da farci venire voglia di noleggiare uno smoking e imparare come shakerare un Martini a regola d’arte (o mescolarlo, dipende dai vostri gusti!).

Comunque, se vogliamo, intanto, abbiamo capito come non abbandonare una nostra passione grazie alle possibilità della Rete. Ma se volessimo anche organizzare quello che sarà il nostro primo week-end fuori porta, per quando si potrà tornare a girare senza problemi? Benissimo: nelle prossime righe abbiamo giusto qualche idea per voi, per la vostra tabella di marcia post Covid!

SANREMO: VICINO, LUSSUOSO, DIVERTENTE

Partiamo da quello che, in assoluto, è il tempio dedicato al gioco d’azzardo più vicino a Milano: il casinò di Sanremo.

Certo, una volta avremmo dovuto citare il Casinò di Campione d’Italia, la celebre exclave appena oltre confine ma facente parte della provincia di Como: purtroppo l’azienda ha dichiarato fallimento nel 2018, lasciando i tanti amanti lombardi dei giochi di casinò a dover riparare su Sanremo.

Mare, fiori, festival e un casinò di tutto rispetto: le sue lussuose sale raccolgono moltissimi tavoli in grado di soddisfare la nostra voglia di poker, di blackjack e di roulette; ma anche delle zone dedicate al baccarat e, ovviamente, pareti intere delle slot machines più gettonate (sì, è un pietoso gioco di parole!) del momento e di sempre. Insomma, qualora avessimo voglia di un week-end al profumo di salsedine e di rincorsa alla fortuna, questa cittadina sul mar Ligure è esattamente quello che potrà fare al caso nostro: immaginate una bella giornata a prendere il sole sulla spiaggia, mangiando fritto misto in uno dei piccoli bar-tavole calde proprio sul lungomare, pensando a quale potrà essere il nostro numero fortunato per la serata. Forse il 17, lo stesso del compianto Sean Connery quando si avvicinava alla roulette? Chissà se potremo mai diventare gli 007 liguri (avete visto mai).

Insomma, il programma è davvero fitto di bellezza e di divertimento: non ci resta che aspettare. Aspettare che l’emergenza passi, che i nostri passatempi preferiti tornino a nostra disposizione nel pieno delle loro potenzialità e che si possa tornare a viaggiare in serenità verso le mete, vicine e lontane, che ci promettono tanta bellezza.