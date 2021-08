Casinò online: scopriamo dov’è possibile usare Ethereum

Tra le numerose criptovalute disponibili oggi Ethereum è senza dubbio una delle più interessanti e utilizzate dopo Bitcoin, in quanto si tratta sia di una moneta digitale (ETH) sia di una rete blockchain per la gestione degli smart contract.

L’avanzata e affidabile tecnologia di Ethereum, protagonista di recente anche dell’importante aggiornamento London, viene oggi utilizzata da tantissime imprese, con l’ultimo annuncio realizzato da Microsoft che ha comunicato che svilupperà attività antipirateria usando proprio la blockchain di Ethereum.

La diffusione delle criptovalute è strettamente legata all’aumento delle aziende che accettano pagamenti e transazioni con i crypto token, una crescita che sta interessando anche il mondo del gambling online. Quello tra monete digitali e casinò virtuali può sembrare un connubio del tutto naturale, eppure non è semplice integrare questa opzione da parte delle piattaforme ludiche per il gioco a distanza, poiché le sfide tecniche e normative sono davvero complesse.

Al momento non ci sono casinò online ADM/AAMS che mettono a disposizione questo servizio, almeno non direttamente. Infatti quasi tutti gli operatori concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero in possesso di una licenza pubblica, consentono di ricaricare il conto attraverso carte di credito e piattaforme come PayPal, Skrill e Neteller.

Per ora PayPal permette di realizzare operazioni con le criptovalute solo negli Stati Uniti, mentre sia con Neteller che con Skrill è possibile comprare e vendere monete digitali e utilizzarle come saldo da spendere online.

Le piattaforme di gambling online che accettano Ethereum

Come abbiamo indicato sono ancora poche le piattaforme autorizzate che permettono di depositare con criptovalute come ETH e per conoscere quali sono i casino che accettano Ethereum al giorno d’oggi basta consultare l’apposita guida proposta sul portale di Finaria.it.

All’interno dell’approfondimento vengono mostrati i siti web di gambling online che consentono di alimentare il conto con Ethereum, un trend sicuramente in aumento dopo il boom delle criptovalute avvenuto nell’ultimo anno.

Naturalmente, è fondamentale effettuare sempre delle verifiche accurate prima di aprire un conto di gioco online, controllando le licenze della società che gestisce la piattaforma per essere certi che si tratti di un’azienda autorizzata. Inoltre è necessario valutare con attenzione le recensioni degli esperti e degli utenti, analizzando in modo accurato le opinioni disponibili online per capire se il sito è sicuro e affidabile. Come avviene in altri settori esiste sempre il rischio di una truffa, per questo motivo è essenziale essere prudenti ed eseguire sempre dei controlli scrupolosi.

Allo stesso modo, bisogna giocare in modo responsabile ed evitare qualsiasi tipo di comportamento eccessivo, mantenendo una gestione ottimale delle emozioni anche quando si utilizzano fondi per i depositi come Ethereum o altri crypto token come Ripple e Bitcoin. Un casinò digitale dovrebbe sempre fornire degli strumenti utili per il contrasto della ludopatia, come limiti per le vincite e le giocate, funzionalità per l’autoesclusione e un supporto dedicato in caso di problemi, aspetti da valutare con attenzione in queste circostanze.

I migliori wallet Ethereum per effettuare transazioni con ETH

Per utilizzare Ethereum al fine di effettuare delle transazioni, ovvero spendere ETH per acquistare prodotti e servizi o realizzare depositi sul conto di casinò online, è necessario avere un crypto wallet. Si tratta di un portafoglio fisico o virtuale per il deposito delle monete digitali, nel quale custodire i codici crittografici privati per l’accesso alla rete blockchain e la convalida delle operazioni, senza i quali è impossibile finalizzare qualsiasi transazione con le criptovalute.

Tra i migliori wallet hardware c’è senz’altro il famoso Ledger Nano S, una chiavetta USB con supporto per oltre 1.000 crypto token tra cui Ethereum, un dispositivo leggero e sicuro per gestire tutte le monete digitali in modo efficiente.

In alternativa, è possibile optare per MyEtherWallet, considerato il portafoglio di ETH più celebre al mondo, un wallet online basato su un progetto open source con il quale effettuare qualsiasi tipo di operazione con Ethereum, un programma accessibile dal web e compatibile con numerosi wallet hardware e digitali.

Al momento anche colossi come Visa, MasterCard e PayPal stanno lavorando per offrire servizi criptovalutari ai propri clienti, perciò a breve potrebbe essere ancora più semplice utilizzare Ethereum e altre criptovalute per fare pagamenti e transazioni in modo sicuro, economico e istantaneo.

Per adesso la presenza di ETH nel mondo dei casinò online è ancora limitata, ad ogni modo la diffusione delle tecnologie crypto è sempre più ampia anche nel gambling digitale, un fenomeno che potrebbe presto essere una realtà anche nel panorama italiano del gioco a distanza.