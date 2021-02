Il Carnevale 2021 a Milano non sarà come gli altri anni, come in tutta Italia del resto: annullate tutte le sfilate storiche dei carri e tutti gli eventi in maschera. Restano le attività online e chiudono le scuole: venerdì 19 e sabato 20 febbraio i ragazzi lombardi potranno godersi un weekend lungo.

Ogni anno la domanda è sempre la stessa: perché a Milano il Carnevale si festeggia più tardi rispetto ad altre città, come Roma? La genesi di questa consuetudine rimanda a una storia tra verità e leggenda, che ha a che fare con il patrono della città, Sant’Ambrogio, da cui l’appellativo “ambrosiano”. Se volete saperne di più, in questo articolo la nostra Oriana Davini approfondisce origini e tradizioni di questa peculiarità tutta milanese.

Carnevale 2021 a Milano: le date

Mentre nel resto di Italia il Carnevale 2021 prende il via con il giovedì grasso, che cade l’11 febbraio, per culminare il 16 con il celebre Martedì Grasso. A Milano e nelle città in cui si celebra il Carnevale Ambrosiano, i festeggiamenti sono invece rimandati a sabato 20 febbraio.

A Milano e nei comuni dell’hinterland che seguono il rito ambrosiano, le scuole resteranno chiuse il 19 e 20 febbraio. Alcune scuole potrebbero essere chiuse anche giovedì 18. Nei comuni lombardi che seguono invece il calendario romano si resterà a casa nei giorni 15 e 16 febbraio.

Carnevale 2021 a Milano: gli eventi

A Milano come in tutta Italia le storiche sfilate in costume sono state annullate o rimandate, come a Viareggio, dove la famosissima sfilata dei carri si terrà dal 18 settembre al 9 ottobre 2021.

Restano gli eventi online, rivolti soprattutto ai bambini, particolarmente legati a questa festa coloratissima. L’elenco è in continuo aggiornamento: iscrivetevi alla nostra Newsletter per non perdervi nessun evento del Carnevale 2021!

Carnevale di Venezia in streaming

L’edizione 2021 del Carnevale più famoso del mondo si svolgerà in streaming, permettendo anche a chi non ha mai potuto vedere l’evento dal vivo di godere delle meravigliose maschere nelle piazze della città lagunare. Dal 6 al 16 febbraio alle 17, basterà collegarsi al sito ufficiale del Carnevale di Venezia per godersi improvvisazioni, spettacoli e concerti in maschera in diretta da Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia.

Non mancherà anche il concorso tradizionale della Maschera più Bella, questa volta aperto ai partecipanti di tutta Italia. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 10 febbraio!

In maschera: il Carnevale del Duomo di Milano

Domenica 14 febbraio alle 15.30 la Veneranda Fabbrica del Duomo organizza per tutti i bambini un evento online dedicato al Carnevale: tra le opere del Duomo si nascondono moltissimi animali e fantastiche creature: scimmie, topolini, cani, tigri e perfino diavoli e draghi volanti. I piccolo potranno scoprirli e lasciarsi ispirare per creare meravigliose maschere di Carnevale. Prezzo: 5 € a connessione.

Carnevale con Teatro Onlife

Il 14 febbraio Teatro Onlife festeggerà il Carnevale con Il diavolo Fortunato, una storia liberamente tratta da “Il diavolo dai tre capelli d’oro” dei Fratelli Grimm, che verrà raccontata da Alice Canovi e

Annachiara Zanoli. L’evento è in programma per quattro volte al giorno: alle 11.30, 16, 17 e 18 ( con un numero massimo di 30 accessi per rappresentazione. A ogni accesso possono prendere parte più persone). Prezzo: 7 € a connessione.