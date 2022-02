Capodanno cinese a Milano: i menù speciali dei ristoranti

La suspense mantenuta fino all’ultimo momento ha fatto sperare che per quest’anno la tradizionale parata per il Capodanno cinese a Milano si sarebbe tenuta. Invece è purtroppo è arrivata la conferma: anche nel 2022 la tradizionale festa per le vie della Chinatown milanese è annullata.

Questo però non frena i festeggiamenti: il 2022 è l’anno della Tigre, simbolo di coraggio, sicurezza, ostinazione e determinazione. In particolare quella del 2022 sarà la Tigre d’Acqua, una coincidenza che si ripete ogni 60 anni! Le lanterne rosse delle celebrazioni orientali illuminano via Paolo Sarpi e le sue traverse già dal mese di dicembre, in concomitanza con il Capodanno occidentale.

A portare avanti la tradizione del Capodanno Lunare cinese saranno i ristoranti di Chinatown (e non solo): menù a tema, piatti tradizionali e aperture straordinarie faranno sentire meno la mancanza della parata tradizionale, mancata per il terzo anno di fila. Scopriamo dove e come gustare le meraviglie della cucina tradizionale cinese e i piatti tipici del Capodanno a Milano!

Giardino di Giada: la dinastia della cucina cinese a Milano

Da oltre 40 anni il Giardino di Giada è una garanzia per chi è alla ricerca dei sapori più autentici della cucina cinese a due passi dal cuore di Milano, Piazza del Duomo. Gigi Chin ha ricevuto il testimone da da sua mamma Carmen, portando avanti con amore e dedizione il duplice obiettivo di accompagnare gli italiani alla scoperta della cucina cinese, mantenendosi fedele ai sapori del proprio Paese, grazie anche alla preziosa collaborazione dello chef Zhao.

Per la serata del 1 febbraio, le sale del Giardino di Giada accoglieranno i clienti in un’atmosfera di festa e di grande calore. La serata inizierà con un aperitivo, oppure con un tè caldo cinese, prima di passare a un ricco antipasto a base di involtini con ripieno di zucca, Wanton fritti con gamberi e carne e, infine, ravioli al vapore misti.

I primi accompagneranno gli ospiti attraverso un vero viaggio nella tradizione, con gnocchi di riso piccanti con polpa di granchio e riso saltato con maiale marinato, mentre i secondi spaziano tra specialità di mare e di terra, andando da un piatto di gamberoni e branzino con pepe selvatico, a una portata di pancetta stufata con verdure secche, per culminare nel galletto croccante con spezie alla cantonese. La cena si conclude con un dolce fatto in casa, ma i festeggiamenti possono continuare.

Prezzo del menù: 55 € a persona (minimo due adulti, bambini sotto i 12 anni a metà prezzo). Il Menù di Capodanno resterà disponibile, per il consumo in loco o da asporto, a pranzo e a cena, fino al 6 febbraio 2022.

Info e prenotazioni: online o telefonando allo 02 8053891

Bon Wei sceglie l’Amarone per il Capodanno Cinese

Ph. Carlo Casella

Per celebrare il Capodanno Lunare il ristorante Bon Wei, fondato nel 2010 da Yike Weng e Chiara Wang Pei con lo chef Zhang Guoqing e dal 2017 diretto da Zhang Le, ha aperto una collaborazione con l’associazione Famiglie Storiche, dieci cantine della Valpolicella specializzate da generazioni nella produzione dell’Amarone, un vino dalle caratteristiche uniche, perfetto per essere abbinato con i sapori della cucina cinese.

Bon Wei, dal 1° al 13 febbraio 2022 proporrà un menu speciale studiato da chef Zhang Guoqing. A questo menu verranno suggeriti in abbinamento gli Amarone prodotti dalle 13 Famiglie dell’associazione e proposti in una carta dedicata. Il menu celebrativo per l’Anno della Tigre segue i canoni del pasto cinese, fatto da un dim-sum misto con jaozi beneauguranti (ravioli chiusi a saccottino), una zuppa cinese che scalda il cuore, un classico ma ricco riso saltato e poi quattro portate importanti (un manzo, un’anatra e un pesce grasso come la cernia gialla, oltre al taro pastellato). Queste ultime pensate proprio per gli Amarone delle Famiglie. A chiudere, il dessert della pastry chef Sonia Latorre Ruiz, Lao Hu-La Tigre, omaggio contemporaneo al 2022.

Prezzo del menù: 95 € (vini esclusi, acqua e caffè inclusi)

Info e prenotazioni: 02 341308

MU Dimsum

Fonte: Pagina Facebook del ristorante

Da MU Dimsum, parte della grande famiglia di locali della tradizione asiatica a Milano e hinterland, il capodanno Cinese si celebra con un menù pensato dal titolare Suili Zhou, che ad ogni piatto abbina il suo personale augurio, mescolando le materie prime benauguranti della tradizione cinese alla ricerca del gusto da che sempre contraddistingue il locale.

Si parte con l’ostrica, per augurare ricchezza e tesori, poi la specialità della casa, i Dimsum Combo perché “possano tutti i tuoi desideri essere esauditi”. A seguire i noodles all’astice per avvicinare la buona fortuna, il rombo per la prosperità, il pollo per l’abbondanza e in conclusione la millefoglie, accompagnata dalla speranza che “la tua casa sia piena d’oro e d’argento”.

Prezzo del menù: 80 € a persona

Info e prenotazioni: 338 3582658

Gong e il Capodanno all’insegna dell’arte

Fonte: pagina Facebook del ristorante

Il ristorante Gong rappresenta una delle più alte eccellenze della cucina cinese a Milano, trasportata fino alla sue vette più alte. Per il Capodanno Cinese Giulia Liu e il suo staff propongono un menù molto speciale, con delle ispirazioni legate al mondo dell’arte, in particolare a Piet Mondrian. la cui mostra è stata da poco inaugurata al MUDEC.

Il menù prevede amuse bouche, Mosaico di pesce (“un mosaico di crudo pregiato, filetti di tonno Balfegò, salmone selvaggio e ombrina. È ispirato a Mondrian, come se l’artista fosse vissuto in Asia” ha raccontato la chef), Crostatina di salmone, Uovo in tazza, Dim sum composta, Lamien all’astice (tipici spaghetti cinesi molto lunghi, per questo simbolo di longevità), Boccadoro, Cosciotto di anatra alle 5 spezie cinesi e per concludere lo scenografico dessert Pagoda del tempio di cioccolato.

Prezzo del menù: 120 € (bevande e caffè escluse. Con aggiunta dei vini 90 €)

Info e prenotazioni: scrivendo una mail a booking@gongoriental.com o telefonando allo 02 7602 3873