Capodanno 2021, David Guetta in concerto dal Louvre: come vederlo

Il dj francese David Guetta non si ferma nemmeno questo Capodanno, solitamente il giorno più atteso dagli amanti delle discoteche e della vita notturna. Quest’anno lo show di musica elettronica e luci sarà in diretta dal cortile della Piramide del Louvre di Parigi.

Concerto di Capodanno di David Guetta: come vederlo

Il concerto sarà in diretta su diverse piattaforme streaming, tra cui i profili Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK, Insight TV e Triller di David Guetta.

L’evento fa parte del ciclo di appuntamenti United at Home, che arriva al terzo evento mondiale dopo New York e Miami. Il ricavato del concerto di Parigi andrà all’Unicef e all’associazione per i più poveri Restos du Coeur.

Le edizioni precedenti avevano raccolto grazie alle visualizzazioni degli utenti (oltre 50 milioni) e agli sponsor 1,5 milioni di dollari per opere di beneficenza.