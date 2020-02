Open Minds è una realtà consolidata sul territorio nell’ambito dell’insegnamento dell’inglese, con oltre 14 anni di esperienza nel settore. Insegnanti madrelingua e metodi di insegnamento innovativi portano lo studente a un’esperienza di apprendimento che esula dal solo apprendimento della grammatica scolastica. Decine di scuole in Lombardia si avvalgono di Open Minds e dei suoi insegnanti per letture e lezioni frontali con ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Summer Camps in inglese

Anche per Giugno e Luglio 2020 Open Minds porta avanti la sua proposta di centri estivi gestiti da docenti di madrelingua inglese.

Si prevede l’attivazione di due campus aperti a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (prima elementare- seconda media), in due location che già da anni vedono i corsi estivi di Open Minds:

Cascina Biblioteca , a cavallo tra Milano e Segrate (MM2 Lambrate), un luogo magico immerso nel verde, dove i bambini possono giocare nei prati ombreggiati da alberi ad alto fusto.

Non mancano le aule attrezzate con aria condizionata e LIM, ma il vero fiore all’occhiello sono gli spazi campestri , gli animali domestici, il gazebo e i campi da calcio a disposizione dei ragazzi.

Qui gli insegnanti di madrelingua inglese di Open Minds organizzano un summer camp nel quale si alternano attività scientifiche (esperimenti e osservazioni della natura), sportive (tornei, percorsi, cacce al tesoro) , giochi di squadra e giochi musicali e ritmici.

Le aule sono attrezzate con la LIM e ogni giorno vengono fatte attività teatrali e musicali, giochi di squadra e società, tornei sportivi.

Orari e attività

I summer camps di Open Minds prevedono questa scansione oraria:

8.30 – 9: entrata flessibile (giochi di accoglienza)

9 – 10.30: Prima attività

10.30 – 11: intervallo

11 – 12.30: Seconda attività

12.30 – 14: Pranzo e intervallo

14 – 15: Terza attività

15 – 16.15: Quarta attività

Dalle 16.15 alle 17 si terranno i giochi finali.

I bambini possono uscire flessibilmente dalle 16.30 alle 17.

I campi estivi 2020 saranno attivati in queste date:

Camp Cascina Biblioteca: dal 9 giugno al 26 Giugno 2020

Camp Narcisi: dal 9 Giugno al 10 Luglio

Costi e convenzioni

180 Euro/settimana per il Camp in Cascina (150 Euro la prima settimana)

160 Euro/settimana per il Camp Narcisi (120 euro la prima settimana)

Il prezzo non include il pranzo e merenda: a Cascina Biblioteca si pranza al ristorante solidale (7 Euro+ 10% IVA al giorno per primo, secondo, contorno, frutta, bevande), mentre al Campus Narcisi si può scegliere se fare il pranzo al sacco o avvalersi del pranzo convenzionato (Piatto Unico, 5 Euro al giorno)

Si può risparmiare sul costo del Summer Camp?

Il costo dell’English camp di Open Minds è tra i più bassi rispetto ad altri campus gestiti da madrelingua inglese, tuttavia è ancora possibile risparmiare:

Se iscrivete due fratelli ognuno ha diritto a 10 euro /settimana di sconto sulla tariffa

Se iscrivete almeno 3 persone avrete diritto a 20 Euro /settimana di sconto sulla tariffa

Se convenzionate la vostra scuola , tutti i vostri iscritti possono risparmiare 15 Euro/settimana

Il Summer Camp è utile per imparare l’inglese?

La risposta è sì, serve MOLTO.

Perché? Perché il Summer Camp offre la possibilità di vivere una full-immersion strutturata nella lingua inglese, grazie alla costante vicinanza di docenti esperti madrelingua.

I docenti Open Minds sono abituati a insegnare nelle scuole: è l’attività principale durante tutto l’anno.

Il metodo ludico e comunicativo portato avanti dalla scuola, trova nel Summer Camp la sua espressione migliore, perché finalmente viene data ai ragazzi la possibilità di ascoltare la lingua tante ore di fila (come se fossero in vacanza studio all’estero).

La presenza degli insegnanti consentirà agli studenti di poter memorizzare e tradurre le parole ascoltate durante la giornata con efficacia e puntualità. I ragazzi saranno infatti seguiti in un rapporto 1:10, quindi con attenzione particolare da parte degli insegnanti.

Per informazioni ed iscrizioni:

www.open-minds.it/english-summer-camp

02 89954037