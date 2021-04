La Campana di Sant’Ambrogio è un progetto di arte urbana di Patrizia Morici, quasi un flash mob complesso che collocherà ventuno installazioni artistiche, create da Patrizio Travagli, in 21 diversi luoghi di Milano fino al 4 aprile.

Un affresco omaggia S. Ambrogio il 4 aprile

Il culmine dell’evento sarà proprio la mattina del 4 aprile, anniversario della morte del santo patrono di Milano che quest’anno coincide con la domenica di Pasqua.

In Piazza Duomo verrà posizionato l’affresco urbano di Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro (in arte Paletta); una sorta di pala iconografica che racchiude in un’unica immagine trionfale, sant’Ambrogio e grandi nomi del passato e del presente che hanno lasciato traccia nell’arte, nello spettacolo, nella cronaca, nella politica.

Tra gli 86 visi ritratti si possono riconoscere: Luca Parmitano, Gino Strada, Liliana Segre, Renzo Piano, Giorgio Armani, Greta Thumberg, Adriano Celentano, Fiorello, Patrick Zaki, e ancora Papa Wojtyla, Leonardo Da Vinci, Giorgio Strehler, Elio Fiorucci, Gigi Proietti, Giulio Regeni, Claudio Abbado, Picasso, Albert Einstein, Alberto Sordi, Carlo Tognoli….

Le 21 installazioni a Milano: la Campana di Sant’Ambrogio

Una delle Campane sulla Darsena

Le ventuno installazioni diffuse in tutta la città si ispirano al gioco della campana, uno dei più antichi e diffusi giochi da cortile che si conoscano, nato come metafora e collegamento tra il mondo terreno e quello spirituale.

Si tratterebbe infatti della rappresentazione allegorica di un’antica credenza secondo la quale l’anima, ovvero il sasso, partendo dalla terra arrivi, per stadi intermedi, al paradiso.

Le campane vengono rilette con il coinvolgimento di diversi artisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ispirazioni. Ogni installazione (tra 7 e 20 metri di lunghezza) è pensata come un percorso a caselle, ognuna riempita da parole e attributi riferiti al patrono.

L’installazione nel cortile del Castello Sforzesco

Un viaggio vero e proprio, condivisibile, per partecipare metaforicamente alla vita del santo, all’interno di un circuito aureo. Le installazioni artistiche dureranno poche ore e, in realtà, saranno, un “pretesto”, un’occasione per realizzare un video documentario che racconterà e tramanderà la bellezza, la forza, il carattere di Milano, una città che sta affrontando sicuramente uno dei periodi più difficili della sua storia, ma che è in grado di reagire e di lanciare messaggi di energia, speranza e fiducia nel futuro.

Il progetto della Campana di Sant’Ambrogio è firmato da Stefania Morici che ha ideato e sviluppato il concept con Patrizio Travagli; è prodotto e organizzato da Arteventi in partnership con Show Bees, con il patrocinio del Comune di Milano, del Pontificio Consiglio della Cultura e della Rai.

I 21 luoghi dove trovare le installazioni

L’installazione di Piazzale Cordusio