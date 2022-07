Cambio, inaugurata la pista ciclabile che da Milano porta all’Idroscalo

Sabato 2 luglio è stato inaugurato il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio la pista ciclabile che collega Milano all’Idroscalo i cui lavori erano iniziati il 7 febbraio scorso. Oltre 400 ciclisti si sono dati appuntamento per attraversare per la prima volta il percorso che, partendo tra via Tucidide e via Cavriana, arriva al grande parco fuori Milano.

Le campionesse di ciclismo Prisca Savi, Valentina Basilico e Giorgia Dioguardi del team BePink, hanno guidato il serpentone di cittadini virtuosi che pedalando insieme è giunto al “mare dei milanesi”. La Linea 6 – la Rosa – una volta ultimata nella sua interezza congiungerà Milano con Caravaggio, transitando per Segrate, Pioltello, Rodano, Vignate, Liscate e Truccazzano.

Biciplan Cambio, le piste ciclabili che collegheranno Milano all’hinterland

La Città Metropolitana di Milano ha così dato il via alla realizzazione del Biciplan “Cambio”, la rete di piste ciclabili metropolitane che punta a collegare tutto il territorio. Si tratta di un progetto di sistema e di area vasta: integra la tutela ambientale, la sicurezza, lo sviluppo economico e il benessere generale.

Identifica corridoi super-ciclabili a livello metropolitano e li integra con le ciclabili comunali esistenti, per facilitarne l’uso e cambia il nostro modo di muoverci sul territorio, usando le migliori capacità e tecnologie.

“Cambio” vuole incentivare lo spostamento quotidiano in bicicletta come mezzo ovvio e quotidiano, garantendo la realizzazione di piste ciclabili innovative e sicure che siano vere e proprie infrastrutture e non più un orpello delle strade percorse dalle automobili ma siano nettamente separate sia dalle auto che dai pedoni.

L’arrivo all’Idroscalo del gruppo

Così commenta la Vice Sindaca Michela Palestra: “Continua l’impegno della Città metropolitana di Milano a favore della mobilità sostenibile per migliorare la vita delle comunità locali, combattere l’inquinamento e promuovere attività che favoriscano la salute delle persone. Sono felice perché oggi abbiamo inaugurato il primo tratto di pista ciclabile – attesissimo dai cittadini – che collega Milano con il suo “Mare”. Con questa nuova e imponente infrastruttura vogliamo dare gambe alla transizione ecologica in ogni settore e la bicicletta rappresenta un mezzo ecologico e rappresenta anche un’alternativa sostenibile anche economicamente. Da parte nostra continueremo a realizzare nuove piste ciclabili. Abbiamo molti progetti pronti e, grazie ai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), arriveranno oltre 50 milioni di euro. Le prossime cinque piste ciclabili a essere realizzate saranno la 2, la 5, la 7, la 12 e la 15“.