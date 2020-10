Bookcity Milano 2020: il programma della nona edizione tutta in digitale

Dall’11 al 15 novembre 2020 si terrà la nona edizione di Bookcity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che coinvolge ogni anno editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori, blogger e lettori di ogni età.

Il palinsesto è stato convertito completamente in streaming, con personalità nazionali e internazionali, per scoprire la ricchezza della lettura e riflettere su temi di stretta attualità, come l’emergenza climatica-ambientale, approfondita negli incontri dedicati a #terranostra, o la parità di genere, al centro del progetto del Comune di Milano “I talenti delle donne”.

Bookcity Milano 2o20: i temi e il programma dell’edizione

Decine di eventi si concentreranno sui temi più disparati, dalla musica alla sostenibilità ambientale, dalla storia al design, solo per citarne alcuni. Tutte le dirette streaming saranno disponibili gratuitamente sul sito della manifestazione.

BookCity Milano inaugurerà mercoledì 11 novembre alle 21.30 con “Impressioni dalla terra”, una lectio magistralis della scrittrice e saggista britannica Zadie Smith sul ruolo che la letteratura può giocare nel comprendere la realtà in cui viviamo, fra giustizia sociale, inclusione, multiculturalismo e pandemia. Il filosofo evoluzionista Telmo Pievani dedicherà poi il suo intervento al focus #terranostra, e, infine LaFil – Filarmonica di Milano, l’orchestra che unisce giovani promesse e musicisti affermati delle principali orchestre italiane e internazionali, concluderà la prima giornata con un programma musicale che spazia da Ives a Strauss, Debussy e Mahler, tornando a suonare dopo un anno dal trionfale ciclo Brahms alla Società del Quartetto con Daniele Gatti, con la soprano Nino Maichadze, star scaligera, e Marco Seco, che ha diretto il concerto di chiusura di BCM19.

Il giovedì di BookCity Milano è dedicato agli incontri per le scuole.

In un anno difficile come quello che stiamo vivendo e che ha avuto e continua ad avere un impatto

particolarmente forte sul mondo della scuola, BookCity per le Scuole diventa più che mai un punto di

riferimento per una riflessione sulle grandi trasformazioni dell’universo scolastico e sui nuovi modelli didattici. Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato, in collaborazione con BookCity Università, il progetto Lezioni milanesi: una serie di lezioni tenute da docenti degli atenei di Milano, pensate e dedicate agli studenti di diverse fasce d’età che i docenti e gli studenti possono utilizzare liberamente scaricandole dal sito della manifestazione a partire dal dicembre 2020.

Bookcity Milano 2020: gli eventi da non perdere