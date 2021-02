Bollate diventa zona rossa: chiudono negozi e scuole. I divieti nel comune

Il comune di Bollate in provincia di Milano è diventato zona rossa a partire da oggi, 17 febbraio 2021.

Lo ha comunicato la Regione Lombardia con un decreto firmato nella serata di ieri a causa del grave aumento di contagi, soprattutto quelli legati alla variante inglese, all’interno del Comune. Insieme a Bollate diventano zona rossa Viggù (Varese), Mede (Pavia) e Castrezzato (Brescia). Il resto della regione per il momento rimane in zona gialla.

I divieti scatteranno dalle 18 di oggi per proseguire almeno fino al 24 febbraio. Chiuderanno negozi e scuole, torneranno le autocertificazioni e sarà vietato spostarsi se non per motivi di necessità dentro e fuori il Comune.

Nel frattempo, proseguono le vaccinazioni in Lombardia, con la possibilità di prenotare la somministrazione per gli over 80.

Zone rosse in Lombardia: i divieti

A Bollate e nei comuni coinvolti nel decreto tornerà quindi il regime di zona rossa, con tutti i divieti e le limitazioni del caso. Ecco cosa si potrà e non si potrà fare a Bollate, Mede, Viggiù e Castrezzato:

Vietati gli spostamenti dentro e fuori il proprio comune se non per motivi di salute, lavoro o emergenza. Per muoversi sarà necessaria l’autocertificazione. Sarà sempre consentito fare ritorno al proprio domicilio o residenza.

se non per motivi di salute, lavoro o emergenza. Per muoversi sarà necessaria l’autocertificazione. Sarà sempre consentito fare ritorno al proprio domicilio o residenza. Consentito fare visita ad amici e familiari per un massimo di due persone (esclusi dal conteggio minori di 14 anni e disabili non autosufficienti) all’interno del Comune.

per un massimo di due persone (esclusi dal conteggio minori di 14 anni e disabili non autosufficienti) all’interno del Comune. Chiusi tutti i negozi di vendita al dettaglio , esclusi gli esercizi commerciali di prima necessità, come farmacie, supermercati, tabaccai ecc. I mercati potranno vendere solo prodotti alimentari.

, esclusi gli esercizi commerciali di prima necessità, come farmacie, supermercati, tabaccai ecc. I mercati potranno vendere solo prodotti alimentari. Chiusi tutti i bar e i ristoranti . Resta possibile la vendita da asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

. Resta possibile la vendita da asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado . Torna la didattica a distanza al 100% per elementari, medie e superiori.

. Torna la didattica a distanza al 100% per elementari, medie e superiori. Sospese tutte le attività sportive all’aperto. È consentito fare attività motoria individuale nelle vicinanze di casa.

Oltre ai divieti tipici delle zone rosse, il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, ha scelto di chiudere tutti i cimiteri del comune (restano permessi i funerali) e l’area ecologica di via Pace.