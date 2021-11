Si avvicinano le Feste e la linea viene messa a dura prova da pranzi e cenoni, mercatini e da tutte le meraviglie culinarie che troviamo sulla tavola durante il Natale. Tornare in forma in un periodo di tentazioni così forti non è facile, ma ci sono alcuni metodi che possono aiutare il dimagrimento e il raggiungimento dei propri obiettivi in modo sano, consapevole e specifico.

Body Slimmer è un sistema di remise en forme che agisce in modo profondo e mirato, combinando il movimento, la tecnologia del Vacuum e la effetto della luce infrarossa profonda per risultati impressionanti in termini di perdita di centimetri e aumento del metabolismo.

I centri certificati Body Slimmer a Milano propongono ai propri clienti un percorso personalizzato su misura per ogni cliente, per riacquistare consapevolezza del proprio corpo e imparare a volersi bene con l’aiuto di una tecnologia e metodica assolutamente innovativa.

Trattamento Body Slimmer: cos’è e come funziona

Il metodo Body Slimmer si basa su tre elementi fondamentali: il movimento, la tecnologia Vacuum e l’infrarosso profondo. Che in combinazione nel metodo esclusivo garantiscono , perdita di massa grassa, il consumo delle calorie e soprattutto l’accelerazione del metabolismo.

L’applicazione degli infrarossi profondi e del Vacuum potenziano l’effetto dell’allenamento, facendo bruciare fino al doppio delle calorie di una normale attività fisica e aumentando fino a quattro volte il metabolismo. Questo porterà il nostro corpo a regolare il rapporto tra massa grassa e massa magra, favorendo lo sviluppo di quest’ultima e potenziando il dimagrimento e la perdita di centimetri già dalle prime sedute.

Body Slimmer è anche un ottimo alleato nella battaglia continua che tantissime donne fanno contro la cellulite e i suoi fastidiosi inestetismi. L’effetto drenante del Vacuum e il movimento permettono al corpo di eliminare più in fretta le tossine e i liquidi in eccesso grazie a un effetto “sottovuoto” sulle zone più critiche.

I raggi infrarossi profondi applicati durante il trattamento invece contribuiscono a migliorare il tono della pelle, donando un effetto più luminoso e compatto grazie al lavoro sul microcircolo.

L’uso costante, unito a un corretto piano alimentare e a uno stile di vita salutare, garantiscono miglioramenti sensibili in termini di centimetri persi, aumento del tono muscolare, dimagrimento, accelerazione del metabolismo e condizione fisica generale.

Che tipo di macchinari vengono usati?

La tecnologia Body Slimmer viene applicata a diversi tipi di trattamento, ognuno dedicato a specifiche necessità del cliente e del suo corpo. Oltre al dimagrimento, l’attività dei macchinari stimola la circolazione del sangue, la vitalità e tonifica muscoli e pelle.

Tapis roulant: grazie all’attività aerobica della camminata o della corsa, il metabolismo viene stimolato e le calorie cominciano a bruciare. Grazie agli infrarossi e al Vacuum la sessione di allenamento viene massimizzata portando a bruciare fino a 1300 calorie in un’ora, rispetto alle 140 bruciate durante una normale passeggiata.

grazie all’attività aerobica della camminata o della corsa, il metabolismo viene stimolato e le calorie cominciano a bruciare. Grazie agli infrarossi e al Vacuum la sessione di allenamento viene massimizzata portando a bruciare fino a 1300 calorie in un’ora, rispetto alle 140 bruciate durante una normale passeggiata. Bike Slimmer: la posizione comoda del macchinario riduce lo stress sulle articolazioni e rende l’allenamento confortevole per tutti. L’attività può essere regolata per essere più o meno intensa, adattandosi totalmente a chi la usa. Non solo perdita di peso: l’attività fisica aumenta le endorfine, l’ormone che aumenta il senso di felicità e allontana la depressione.

la posizione comoda del macchinario riduce lo stress sulle articolazioni e rende l’allenamento confortevole per tutti. L’attività può essere regolata per essere più o meno intensa, adattandosi totalmente a chi la usa. Non solo perdita di peso: l’attività fisica aumenta le endorfine, l’ormone che aumenta il senso di felicità e allontana la depressione. Roll Slimmer: un trattamento rilassante dedicato al trattamento della cellulite e delle contratture muscolari. Il massaggio roll, unito all’azione degli infrarossi, aumenta la capacità di drenaggio dei vasi linfatici, favorendo la circolazione del sangue e lo smaltimento delle tossine. Roll Slimmer è un perfetto alleato anche nel trattamento di traumi e tensioni muscolari dovuti ad allenamenti particolarmente intensi.

Centri Body Slimmer a Milano: percorsi e promozioni

Nei centri Body Slimmer di Milano, il cliente è seguito in ogni fase del trattamento, con pacchetti totalmente personalizzati per le esigenze di ogni singola persona.

Per conoscere le proprie esigenze è possibile prenotare un check-up gratuito e senza impegno, dopo il quale scegliere se proseguire con il ciclo completo di trattamenti.

Ogni seduta è un momento di relax e di cura della persona, grazie alla presenza di trainer specializzati e un’ambiente discreto dove sentirsi totalmente a proprio agio. Il nuovissimo centro Body Slimmer di via Plinio 38 è dedicato al dimagrimento, mentre nel Salone XLIFE Milano di via Farini 70 si aggiungono anche le sale dedicate a Solarium e Parrucchiere, per una cura del proprio corpo a tutto tondo.

Solo per un periodo limitato i centri Body Slimmer di Milano applicheranno una promozione dedicata ai nuovi clienti: insieme al pacchetto di trattamenti saranno inclusi anche un check-up approfondito, con un’analisi della composizione corporea e del BMI tramite bilancia impedenziometrica, una visita con la nutrizionista, per elaborare un piano alimentare corretto ed equilibrato basato sui gusti e le necessità della singola persona. Infine, è compresa nel pacchetto anche la tuta Far Infrared Ray, uno speciale capo di abbigliamento con la funzione di migliorare la circolazione, drenare i liquidi e favorire la tonicità della pelle.

L’intero ciclo di trattamenti è totalmente personalizzato, adatto a tutte le fasce d’età e a entrambi i sessi. Ogni fase del percorso è seguita da un team di professionisti disponibili e competenti, pronti a risolvere dubbi, difficoltà e timori.

Il numero delle sedute dipende da molti fattori: il peso di partenza, gli obiettivi finali e le necessità del cliente. Per questo i centri Body Slimmer non propongono pacchetti standard a prezzo fisso, ma trattamenti adatti a tutte le tasche e frazionabili in piccole rate.

Body Slimmer Milano: contatti e info

Con i suoi due centri dedicati al dimagrimento e alla cura della persona Body Slimmer è un punto di riferimento a Milano per chi cerca un ambiente rilassante, riservato e amichevole per “staccare la spina” e allo stesso tempo interiorizzare uno stile di vita meno frenetico e più salutare per il corpo e la mente.

Con una sede in via Plinio 38 (zona Porta Venezia, raggiungibile in pochi minuti dalla fermata della M1 Lima) e in via Farini 70 (vicino alla fermata della M5 e della M3 Zara), i saloni Body Slimmer sono dislocati in punti strategici della città, per essere facilmente raggiungibili da chiunque.

Per prenotare un check-up gratuito e senza impegno basta chiamare il numero 02 66666915 (via Plinio) oppure email milano@bodyslimmer-concept.it