Orario estivo 2021 biblioteche di Milano: calendario e modalità di ingresso

Dal 28 giugno 2021 le biblioteche di Milano hanno attivato l’orario estivo! Ora è di nuovo possibile accedere alle collezioni a scaffale, oltre a leggere e studiare nelle sale. Chi dovrà preparare un esame, consultare dei testi o semplicemente vuole godersi la tranquillità di una sala lettura potrà farlo con i seguenti orari!

Orari estivi 2021 delle biblioteche di Milano

Accursio: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato: 10-14 Chiuso dall’8 al 22 agosto

Affori: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato: 10-14

Baggio: Lunedì: 14.30-19 Martedì, giovedì: 9-14 Mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14

Calvairate: Martedì, giovedì: 9-14 Mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14 Lunedì chiuso Chiuso fino al 10 agosto

Cassina Anna: lunedì -venerdì: 9-14 Sabato: 10-14

Chiesa Rossa: martedì – venerdì: 9-19 sabato: 10-14 Lunedì chiuso Chiuso dal 14 al 23 agosto

Crescenzago: martedì – venerdì: 9-14 sabato: 10-14 A partire dal 25 agosto: mercoledì, venerdì 14-19 Lunedì chiuso Chiuso fino al 17 agosto

Dergano-Bovisa: martedì, giovedì: 9-14 mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14 Chiuso dall’8 al 16 agosto

Fra Cristoforo: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato: 10-14

Gallaratese: Lunedì – mercoledì: 14-19 Giovedì, venerdì: 9-14 Sabato: 10-14

Harar: Martedì, giovedì: 9-14 Mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14 Lunedì chiuso Chiuso dal 12 al 16 agosto

Lorenteggio: Lunedì – mercoledì: 14-19 Giovedì, venerdì: 9-14 Sabato: 10-14 Chiuso dall’8 al 29 agosto

Niguarda: Lunedì: 14.30-19 Martedì – venerdì: 9-19 Sabato: 10-14

Oglio: Martedì, giovedì: 9-14 Mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14 Lunedì chiuso Chiuso dal 13 al 16 agosto e dal 27 al 30 agosto

Parco Sempione: Martedì, giovedì: 9-14 Mercoledì, venerdì: 14-19 Sabato: 10-14 Lunedì chiuso

Quarto Oggiaro: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato chiuso Chiuso dal 14 al 29 agosto

Sant’Ambrogio: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato: 10-14 Chiuso dal 7 al 15 agosto

Sicilia: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato: 10-14 (dal 18 agosto compreso, sabato chiuso) Chiuso dal 14 al 17 agosto

Sormani : Lunedì: 14.30-19.30 Martedì-venerdì: 9-19.30 Sabato: 10-14

: Tibaldi: martedì, mercoledì: 14-19 Giovedì, venerdì: 9-14 Lunedì e sabato chiuso

Valvassori Peroni : Lunedì: 14.30-19.30 Martedì-venerdì: 9-19.30 Sabato: 10-14

: Venezia: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato chiuso Chiuso dal 15 al 22 agosto

Vigentina: Lunedì, mercoledì, venerdì: 14-19 Martedì, giovedì: 9-14 Sabato chiuso Chiuso dal 13 al 17 agosto

Villapizzone Mercoledì, venerdì: 14-19 Giovedì: 9-14 Lunedì, martedì e sabato chiuso Chiuso dal 7 al 24 agosto

Zara : Lunedì-venerdì: 9-14 Sabato chiuso Chiuso fino al 22 agosto

Tutte le sedi bibliotecarie sono chiuse la domenica

La storica Biblioteca Braidense resterà chiusa dall’1 al 30 agosto, ad eccezione dei servizi di accoglienza/informazioni e prestito locale, che saranno aperti dalle 10 alle 12.

Dal 22 giugno la biblioteca Braidense riattiva il servizio di consultazione, tramite prenotazione obbligatoria all’indirizzo bibliotecabrera@gmail.com. All’interno della mail andranno specificati, nome, cognome, numero di tessera e numero di telefono. Una volta ricevuta la conferma ci si potrà presentare al desk della biblioteca con l’email ricevuta. I posti disponibili giornalmente sono 20.

Orari e piazze del Bibliobus

Il bus che porta in giro per Milano la letteratura è stato temporaneamente sospeso per motivazioni tecniche.

Misure di sicurezza per accedere alle biblioteche

Distanziamento di almeno un metro tra utenti e personale bibliotecario

Misurazione della febbre all’ingresso e igenizzazione delle mani

Obbligo di indossare la mascherina

I libri restituiti saranno messi in “quarantena” per 72 ore prima di essere resi di nuovi disponibili al prestito, in modo da scongiurare il rischio di contagio.