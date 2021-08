Bebe Vio Academy: a Milano aperte le iscrizioni per lo sport accessibile a tutti

Si sono aperte oggi le iscrizioni alla Bebe Vio Academy di Milano, un luogo in cui lo sport paralimpico e non può abbattere le barriere per tutti i ragazzi. Fino al 30 settembre bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno fare domanda per l’iscrizione ai corsi gratuiti, che inizieranno a partire da ottobre 2021.

Il lancio ufficiale dell’Academy si terrà lunedì 25 ottobre durante l’evento Wembrace Sport all’Allianz Cloud. Durante la serata giocheranno insieme atleti olimpici e paralimpici in 4 diverse discipline.

I bambini con disabilità fisiche che aderiranno al progetto avranno la possibilità, per alcuni mesi all’anno, di sperimentare cinque diverse discipline sportive paralimpiche, il tutto in maniera integrata con bambini e ragazzi senza disabilità.

Cinque discipline per valorizzare lo sport paralimpico

“Vorrei far crescere il movimento Paralimpico in Italia. Il mio sogno è che raggiunga, entro 8 anni, lo stesso livello di quello Olimpico. Questo richiederà uno slancio culturale, un cambio di mentalità e tanta energia che arriverà soprattutto dai bambini“. Queste le parole con cui l’atleta paralimpica Bebe Vio ha presentato la sua nuova accademia, pensata per rendere inclusivo lo sport e dare la possibilità ai bambini con disabilità fisiche di vivere lo sport a 360 gradi, con palestre attrezzate e personale qualificato.

L’Academy è organizzata e gestita dall’Associazione art4sport ONLUS, che si occupa di promuovere e valorizzare lo sport paralimpico soprattutto tra bambini e ragazzi, con programmi incentrati sul benessere fisico e psicologico dei bambini, insieme allo studio, realizzazione e finanziamento delle speciali protesi per uso sportivo.

All’interno del centro saranno disponibili per i ragazzi cinque discipline paralimpiche: sitting volley, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, calcio amputati e atletica. Il target è riferito a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni con disabilità fisica (amputati, persone in carrozzina, cerebrolesi e ciechi) e ragazzi/e senza disabilità.

Gli obiettivi posti dalla Bebe Vio Academy sono improntati a stimolare l’accesso allo sport paralimpico facendo sperimentare diversi sport, oltre a promuovere l’integrazione attraverso lo sport di ragazzi disabili e non. Inoltre, il centro punta a diffondere la conoscenza del mondo paralimpico come un mezzo per il cambiamento e per il miglioramento della vita delle persone con disabilità fisiche e a far emergere nuovi atleti paralimpici da indirizzare nelle società sportive milanesi.

Organizzazione e modalità di iscrizione alla Bebe Vio Academy

I corsi si svolgeranno in tre stagioni: da ottobre a febbraio 2022 e da marzo a giugno 2022, da settembre 2022 a febbraio 2023 e da marzo a giugno 2023. Infine l’ultima stagione si terrà da settembre 2023 a febbraio 2024 e da marzo a giugno 2024.

I corsi sono gratuiti e le iscrizioni alla stagione 2021/2022 termineranno il 30 settembre, facendo domanda tramite il modulo apposito. L’Academy prenderà il via il 21 ottobre 2021. Le sedi degli allenamenti saranno il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca Stadium di Milano.