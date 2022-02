Assicurazione sci obbligatoria: di cosa si tratta?

L’assicurazione sci obbligatoria è un tipo di polizza che deve essere sottoscritta nel momento in cui una persona decide di recarsi presso una struttura sciistica e praticare questo genere di attività sportiva in totale sicurezza.

Un’assicurazione divenuta obbligatoria

A introdurre questo tipo di polizza per gli amanti degli sport invernali, sia che questi vengano praticati a livello amatoriale o professionale, è il decreto legislativo del 1 gennaio 2022.

La suddetta polizza, come l’assicurazione giornaliera sci su Yolo, permette quindi di praticare la disciplina ed evitare che ci possano essere delle situazioni che possono essere particolarmente complessa da dover fronteggiare.

In questo caso è inoltre fondamentale sottolineare come i gestori dell’impianto sciistico sono tenuti a proporre la suddetta polizza qualora chi si reca presso la struttura non abbia già sottoscritto l’assicurazione.

A cosa serve questa polizza

La polizza assicurativa per gli sciatori è un prodotto che nasce con l’obiettivo di evitare che una persona che pratica questo tipo di attività sportiva debba fare i conti con una serie di situazioni complesse che possono peggiorare con lo scorrere del tempo.

In questo caso è importante considerare come la polizza, che può essere giornaliera oppure estesa per tutto il tempo trascorso presso l’impianto sciistico, offre una copertura assicurativa che si estende a diversi ambiti.

In particolar modo questa consente di coprire i costi che derivano da un danno a un’altra persona oppure agli impianti stessi durante la fase di utilizzo. Una caduta o un potenziale scontro tra sciatori, infatti, genera una serie di situazioni che possono comportare una serie di spese eccessive per entrambe le figure coinvolte.

Questo poiché la responsabilità civile, in caso di scontro tra due sciatori, viene equamente suddivisa, quindi entrambi sono colpevoli di questo incidente per il 50%.

Cosa copre questo tipo di polizza

L’assicurazione sci è una polizza strutturata in maniera tale che diversi aspetti legati all’attivi sciistica possano essere coperti. In particolar modo l’assistenza e le spese mediche che derivano da uno scontro, quelle civili per il danno arrecato a cose o persone e altri aspetti similari sono tutti inclusi in una polizza di questo genere.

Ovviamente è fondamentale prendere in considerazione il fatto che questa debba essere adeguatamente selezionata nel momento in cui ci si reca presso l’impianto sciistico, in maniera tale che la situazione possa essere adeguatamente tenuta sotto controllo e che lo sciatore possa prendere parte a questo genere di attività senza che nascano delle potenziali complicanze al termine della propria esperienza nella pista.

Quale polizza scegliere

La scelta della polizza deve ricadere principalmente sulle tempistiche della copertura e dei costi. Per esempio quella giornaliera deve essere selezionata nel momento in cui si decide di recarsi solamente un giorno presso l’impianto sciistico, mentre se si vuole trascorrere una settimana o le proprie vacanze, è bene identificare la polizza che sia economicamente vantaggiosa e che offra una copertura totale mentre si pratica questo tipo di attività.

Inoltre è importante conoscere quali sono le soglie massime di copertura delle spese e se queste sono estese per tutto il territorio della pista, affinché un eventuale incidente possa non essere coperto adeguatamente e quindi causare non solo un danno fisico allo sciatore, ma anche uno di tipo economico.