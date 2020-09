Armonie senza tempo torna a Milano

Venerdì 18 settembre, Superstudio Più, Milano. Un evento unico per scoprire e assaporare il vino simbolo del Garda.

Il Consorzio Tutela Lugana Doc torna con la seconda edizione milanese di “Armonie senza Tempo”, un evento unico che vede la partecipazione di ben cinquanta cantine del basso Garda per offrire in degustazione le etichette più rappresentative della loro produzione e far così scoprire ai milanesi le mille sfumature del vino Lugana.

Un’occasione imperdibile per tutti gli enoappassionati, professionisti e non che potranno approfondire, grazie anche alla presenza dei produttori, le peculiarità del Lugana in una location esclusiva nel cuore del design district milanese.

Attraverso banchi di assaggio sarà possibile degustare le eccellenze vinicole proposte dal

Consorzio Tutela Lugana DOC con accompagnamento di prodotti gastronomici tipici del bresciano. Un percorso di degustazione per immergersi in tutte le sfumature dei vini Lugana.

Il wine tasting è aperto al pubblico (con ingresso a pagamento) con la possibilità di degustare le diverse espressioni di Lugana scegliendo fra le circa cento etichette proposte scoprendo un territorio magnifico, che dista solo pochi chilometri da Milano, attraverso il suo vino simbolo, vera e propria perla enologica di qualità con una lunga storia da raccontare. L’evento ha posti limitati pertanto si consiglia fortemente l’acquisto online.

L’evento si svolgerà in totale rispetto delle norme prevenzione Covid-19.

Info

2 turni dalle 18.00 alle 22.30 su fasce orarie prenotazione:

18.00 / 20.00 – 1° turno (posti limitati per garantire la sicurezza causa Covid-19)

20.30 / 22.30 – 2° turno (posti limitati per garantire la sicurezza causa Covid-19)

Programma

https://www.consorziolugana.it/lugana-armonie-2020