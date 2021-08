Arena Milano Est: il calendario di settembre del cinema all’aperto

Dopo il successo del Comedy Festival, Arena Milano Est torna a farci godere il grande cinema all’aperto, unendosi di nuovo ai tanti schermi in giro per la città, dallo storico AriAnteo fino alla novità di Cinéma Mon Amour, il cinema all’aperto che dal 24 agosto proietta i grandi film francesi.

Arena Milano Est torna dal 1° settembre con un calendario tutto da scoprire, con grandi film tra gli ultimi usciti nell’estate 2021, da The Suicide Squad a Max può aspettare di Marco Bellocchio. Un programma tutto da scoprire!

Le proiezioni potranno essere accompagnate dalla formula Apericinema (film e aperitivo), ideale per chi vuole godersi il grande cinema d’estate senza rinunciare a un buon cocktail e a uno stuzzichino.

Arena Milano Est: i film in programma a settembre

1- 5 settembre

Inaugura la settimana cinematografica La vacanza (mercoledì 1° settembre) di Enrico Iannacone, che sarà presente con l’attore protagonista Antonio Folletto. La drammatica storia di due persone che condividono un forte legame che li aiuterà a superare i momenti più difficili.

Direttamente dal Festival di Cannes, dove il regista è stato insignito della Palma d’oro onoraria, segue il film documentario Max può aspettare (venerdì 3 settembre) di Marco Bellocchio: attraverso la sua famiglia, Bellocchio fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica.

Sabato 4 settembre Scarlett Johansson ci proietta nel mondo Marvel con Black Widow, un film d’azione, fantascienza e avventura diretto da Cate Shortland.

Domenica 5 settembre, il regista Francesco del Grosso, che ha diretto il film con Matteo Balsamo, presenterà il documentario In prima linea: 13 fotografi che hanno mostrato l’inferno della guerra e ne sono stati testimoni in prima linea.

8 – 13 settembre

Dramma, commedia, avventura, azione e fantasy accompagneranno gli spettatori dell’Arena Milano Est nell’ultima settimana di programmazione di cinema che si apre con una selezione di titoli che rappresentano il sunto della varietà dei generi proposti di questa seconda edizione di Cinema per tutti, un film per ognuno.

Apre la settimana, lunedì 6 settembre, Free guy – Eroe per gioco la commedia di Shawn Levy in cui Ryan Reynolds, un cassiere di banca, scopre di essere un giocatore all’interno di un videogioco.

Mercoledì 8 settembre, si prosegue con l’esilarante Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto di Riccardo Milani: sequel di Come un gatto in tangenziale e delle avventure della coatta Monica e del milanese Giovanni.

Venerdì 10 settembre il maxischermo dedica la serata ad azione e avventura con il nono capitolo della saga che ha incassato oltre 5 milioni di dollari in tutto il mondo, il film diretto da Justin Lin Fast & Furious 9.

Ancora action e adrenalina per sabato 11 settembre e lunedì 13 settembre: dal regista James Gunn, arrivano le imprese dei supereroi della Warner Bros. Pictures con The Suicide Squad – Missione Suicida e lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC Comics.

Chiude la programmazione un’emozionante e avventuroso viaggio lungo il Rio delle Amazzoni passando per la giungla amazzonica, alla ricerca dell’Albero della Vita ad accompagnare la serata di domenica 12 settembre con Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra.

Info e biglietti per Arena Milano Est

Indirizzo

Arena Milano Est, Teatro Cinema Martinitt – via R. Pitteri 58, 20134 Milano

In caso di pioggia le proiezioni potranno essere spostate all’interno del Teatro Martinitt, da 220 posti.

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati online su sito di Arena Milano Est o su Viva Ticket oppure per via telefonica con carta di credito allo 02 36580010.

10 € Apericinema

7 € intero

5 € ridotto

40 € card per dieci ingressi

Orari

Dal 1° settembre i film cominceranno tutti alle 21 anziché alle 21.30

Info

ARENA MILANO EST, tel. 02 36580010, info@teatromartinitt.it