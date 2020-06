Sabato 20 giugno EuroPark Milano sarà gratuito per tutti gli operatori sanitari

A partire dal 15 giugno è cominciata la fase 3, con la riapertura di cinema e teatri. Insieme ai luoghi della cultura hanno riaperto anche i parchi divertimento in tutta Italia, tra cui Europark, il luna park dell’Idroscalo.

Nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale si potrà tornare sulle montagne russe e sulla ruota panoramica, con un riguardo speciale nei confronti del personale sanitario che in questi mesi ha combattuto l’epidemia di COVID-19.

Sabato 20 giugno ingresso gratuito per il personale sanitario

Angelo Trebino, tra i fondatori dello storico lunapark di Segrate, ha contratto il Coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva per più di un mese. Una volta guarito ha insistito per ringraziare medici e infermieri che lo hanno salvato attraverso un gesto simbolico: un pomeriggio gratuito all’Europark. Insieme a lui hanno aderito all’iniziativa anche gli esercizi commerciali intorno alla zona, da Mc Donald’s ai Fratelli La Bufala, garantendo la gratuità a tutto il personale sanitario.

Dalle 14.30 alle 19.30 di sabato chiunque presenti un badge o un documento che attesti la sua professione in ambito sanitario avrà diritto all’ingresso gratuito per sé e per i suoi accompagnatori, grazie a un bracciale che verrà consegnato loro all’ingresso.

Sono compresi medici, infermieri, OSS, personale delle rsa, operatori della Protezione Civile e operatori del 118.

“La strada verso la normalità è lunga e piena di incognite. Ci rassicura sapere che ci sono persone come queste che combattono per noi, che non sanno chi siamo ma che a testa alta ci difendono.” Così gli operatori del parco ringraziano chi si è battuto in questi mesi contro il virus all’interno del sito ufficiale di Europark.