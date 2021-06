2 giugno 2021: gli eventi a Milano per la Festa della Repubblica

Quest’anno il 2 giugno cadrà di mercoledì, impedendo un ponte vero e proprio ma spezzando la settimana lavorativa! Come spendere al meglio questa giornata libera? Le giornate stanno diventando più calde e le restrizioni per il Covid sempre meno pesanti. Ecco allora la nostra guida su cosa fare a Milano mercoledì 2 giugno 2021!

Se avete bisogno di un supermercato proprio durante un giorno festivo, non disperate: la nostra guida raccoglie tutti i supermercati e i grandi negozi aperti il 2 giugno a Milano.

Meteo a Milano il 2 giugno

Mercoledì sarà una giornata strepitosa: il sole splenderà alto, nonostante qualche nuvola in mattinata, e le temperature massime si alzeranno finalmente a livelli estivi, con massime di 26 gradi! Una giornata perfetta per tirare fuori dall’armadio l’abbigliamento estivo e prepararsi a una bella gita fuoriporta o a un evento in città. I più coraggiosi potranno osare il primo bagno in piscina, in concomitanza con la riapertura degli impianti all’aperto per la stagione estiva!

Teatro, musica ed eventi da non perdere a Milano

Dante in Duomo continua la sua rassegna di letture della Divina Commedia con un evento speciale per la Festa della Repubblica: alle 18.30, i canti XI e XII del Purgatorio saranno introdotti al trombone di Daniele Morandini, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. La serata sarà arricchita anche dalla presenza, con un intervento introduttivo, della scrittrice e studiosa Bianca Garavelli sul tema Dante padre nostro? Tutte le info e il programma dell’evento.

continua la sua rassegna di letture della Divina Commedia con un evento speciale per la Festa della Repubblica: i canti XI e XII del Purgatorio saranno introdotti al trombone di Daniele Morandini, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. La serata sarà arricchita anche dalla presenza, con un intervento introduttivo, della scrittrice e studiosa Bianca Garavelli sul tema Dante padre nostro? Tutte le info e il programma dell’evento. Il Teatro dal Verme inaugura la stagione dei Pomeriggi Musicali con la rassegna A tutto Brahms , con la quale i grandi nomi del concertismo internazionale torneranno a calcare i palchi del teatro milanese. Si comincia mercoledì 2 giugno alle ore 17 e alle 20 con il celebre violinista Julian Rachlin interprete del Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 77 e la bacchetta di George Pehlivanian.

inaugura la stagione dei Pomeriggi Musicali con la rassegna , con la quale i grandi nomi del concertismo internazionale torneranno a calcare i palchi del teatro milanese. Si comincia con il celebre violinista Julian Rachlin interprete del Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 77 e la bacchetta di George Pehlivanian. Mercoledì 2 giugno alle 17 presso lo Spazio Teatro89 di Milano si terrà il concerto A cuore aperto, dedicato a tutto il personale sanitario dell’azienda ospedaliera Santi Paolo e Carlo. Per i sanitari, unico pubblico ammesso in sala, si esibiranno il soprano Aurora Tirotta, il mezzosoprano Külli Tomingas, il baritono Raffaele Facciolà e il pianista e voce narrante Luca Schieppati. Il programma musicale sarà dedicato alla data scelta, la Festa della Repubblica con un grande omaggio alla lirica italiana, con due “fuori programma” dedicati a Dante e a Mina.

Arte e mostre da visitare il 2 giugno

2 giugno fuoriporta: le gite da fare a meno di due ore da Milano

Milano da scoprire: Festa della Repubblica a spasso per la città